Texas, le è stato negato l'aborto ed è quasi morta. Ora cita in giudizio lo Stato

Amanda Zurawski: "Un'esperienza terribile"

Amanda cita in giudizio lo Stato texano

Le è stato negato l’aborto in Texas, poi è quasi morta. Ora cita in giudizio lo Stato repubblicano. In Texas, come noto, è in vigore una legge che vieta l’interruzione volontaria di gravidanza tranne che in. Si tratta di una delleintrodotte da quando, il 24 giugno 2022, la Corte suprema Usa ha abolito la sentenza Roe v. Wade con cui, nel 1973, era stata legalizzata la pratica per interrompere la gravidanza negli Usa. E questo sta portando molte donne e, anche i medici, a infrangere la legge per prendere le giuste decisioni sulla salute della madre e del feto.La storia die quella di altre donne texane, ha riacceso, negli Usa, il dibattito sull'interruzione della gravidanza . La donna, che abita nella popolosa città di Austin, non avrebbe mai voluto rinunciare alla bambina che portava in grembo. E per concepirla, insieme a suo, si era sottoposta a numerosi trattamenti per la fertilità . Purtroppo, però, proprio mentre la loro vita sembrava assumere i contorni della perfezione, il sogno di una famiglia viene bruscamente interrotto.Alla donna, d'improvviso, i medici le dicono che il. Condizione che avrebbe portato a un indebolimento del tessuto cervicale avrebbe causato dei danni tali che la bambina, non ancora nata, non sarebbe sopravvissuta. “Mi sembrava di vivere in un mondo distopico” ha raccontato Amanda alla Bbc dopo che l’ospedale l’aveva dimessa, lasciandola in una condizione di salute precaria. “Negli Stati Uniti, come donna incinta, non dovresti aver paura della tua vita a causa delle leggi” aveva aggiunto.La coppia, già sotto choc per la notizia delle condizioni di salute della nascitura, si è ritrovata così a dover prendere in considerazione un’interruzione di gravidanza indesiderata ma necessaria. E se altrove la pratica sarebbe stata garantita e considerata giusto, nello stato texano no. Secondo la legge che vige nello stato , infatti, in, la gravidanza non può essere interrotta. Amanda, però,di abortire in maniera naturale: i rischi per la sua salute erano altissimi. E così è stato. Costretta ad attendere, Amanda sviluppae va in choc settico.“I miei denti battevano in modo incontrollabile, non riuscivo a mettere insieme una frase. Immagina quando hai la peggiore influenza che tu abbia mai avuto in tutta la tua vita,” sono i ricordi della donna. In ospedale, le hannoe ha abortito il bebè, che ha chiamato Willow. Poi la donna è stata immediatamente trasferita, dove ha trascorso i giorni successivi. La sepsi le aveva causato cicatrici sul suo utero e sulle tube di Falloppio, che hanno portato a, motivo per cui sarà più difficile avere una nuova gravidanza.Amanda ora fisicamente sta bene, ma questa orribile esperienza l'ha per sempre segnata. Motivo per cui ha deciso di portare avanti quella che ormai è diventata una battaglia personale. Insieme adche hanno vissuto il suo stesso dramma, supportate da due medici, Amanda ha deciso di. L'obiettivo è arrivare a una modifica della legge enel determinare quando è necessario interrompere una gravidanza.Nei giorni scorsi il governatore texano,, ha firmato una legge che chiarisce che i medici possono usare il loro “” per prevenire gravi complicazioni causate da gravidanze extrauterine o da rottura prematura prematura delle membrane, che è stata la causa della sepsi di Amanda. Ma la battaglia della donna non si ferma qui. La sua lotta è arrivata anche alla Casa Bianca: lei e il marito Josh sono stati ricevuti dal. L'atto di Amanda e delle altre 13 donne ha riacceso il dibattito tra favorevoli e contrari all'interruzione di gravidanza. Chi è pro-life difende e sostiene che le leggi dell grande Stato meridionale degli Usa siano scritte in maniera chiara. Per chi, invece, come Amanda,, le leggi andrebbero modificate perché causano stress al personale medico e ai pazienti. E, in casi come quello di Amanda, anche