Torino, al Politecnico arrivano i bagni no gender. "Non ci sono evidenze di aggressioni sessuali"

Il passo per un ateneo più inclusivo: l'iniziativa del collettivo

"Non ci sono evidenze di aggressioni sessuali"

Ilavrà i bagni neutri , senzaComparso nei mesi scorsi in alcune scuole superiori della città, il bagno no gender è stato un tema dibattuto in diverse assemblee di istituto. Nel frattempo, è arrivato davanti agli, che potrebbe essere tra i primi ina dare il via a questa svolta.L'iniziativa è stata portata avanti degli studenti del collettivomentre l’ateneo del Politecnico si è impegnato a valutarne la fattibilità. D’altra parte, l’attuazione non sarebbe stata messa in discussione, visto che innon ci sono state obiezioni. "Un passo per un ateneoriconoscendo le individualità non-binarie del nostro ateneo senza danneggiare nessuno e, anzi, potenzialmente migliorando quello che è un servizio veramente essenziale", commenta entusiasta il collettivo, secondo cui con il via libera ai bagni neutri si registra unGli studenti ritengono che le funzioni di un bagno non hanno nulla a che vedere con il genere di chi lo utilizza. "Saremo il primo Ateneo ad avere approvato la valutazione e l’istituzione di questi ambienti negli organi di governo ufficiali portandoci comeall’interno del panorama universitario italiano e dandoci la possibilità di influenzare la realtà di moltissime persone. Questo è un cambiamento di mentalità lontana dalla logica del binarismo attualmente utilizzato nella gestione deglie vicina ad una concezione più inclusiva e pragmatica", spiegano ancora dal collettivo., referente del Rettore perdel, ha spiegato che la distinzione dei servizi "avviene in base a una classificazione binaria che non ha più ragion d’essere" facendo riferimento all’ università di Pisa , dove i bagni neutri sono stati inaugurati il mese scorso. "Credo sia un’iniziativa valida dal punto di vista culturale ma anche logistico. Nel nostro ateneo ad esempio lestanno aumentando quindi andrebbero aumentati i bagni dedicati". L'ultimo aspetto da chiarire riguarda la possibilità di usare i bagni neutri soltanto per i dipendenti pubblici o se. Del resto, c’è tempo: lo studio di fattibilità potrebbe terminare in autunno, quindi a gennaio potrebbe esserci un nuovo passaggio formale, chiesto dagli studenti affinché la decisione passi dagli organi ufficiali. La richiesta è di aggiungere ial Politecnico di Torino a quelli esistenti, ma non è escluso che si intervenga anche su quelli già realizzati. Alcune delle obiezioni riguardano il rischio di aggressione sessuale , ma Montorsi avverte: “Se l’origine della distinzione, come sembra di capire, sia il rischio di aggressione sessuale in un posto dove si è esposti, non ci sono evidenze statistiche che ammettano leMa non solo uomini-donne, anche il servizio separato per disabilità è di nuovo un discorso poco inclusivo“.