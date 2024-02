"Un Pasto al Giorno" alla tavola dove c’è posto per tutti: torna l’evento solidale contro la povertà

I dati sulla povertà: guerra e crisi frenano la ripresa post-pandemia

Sensibilizzazione e impegno concreto: la due giorni toscana di "Un Pasto al Giorno"

L'impegno della Comunità Papa Giovanni XXIII in Toscana

Un impeto solidale che si fa concreto per aiutare chi ha bisogno. Torna l’iniziativa "", che ilvedrà i volontari della Comunità Papa Giovanni XXIII , fondata da don Oreste Benzi nel 1968, tornare nelle piazze della Toscana con un preciso obiettivo: dimostrare che laè, di fatto, la risposta più efficace contro le nuove povertà generate da conflitti e crisi globali I dati parlano chiaro: secondo quanto emerge dalla fotografia scattata dall’Istat,incide pesantemente sulle famiglie, ed è in: dal 5,9% del 2020 è cresciuta fino al. Per quanto riguarda il tasso di povertà assoluta in Italia , va addirittura peggio, visto che si conferma a ridosso dei massimi storici che sono stati toccati nel 2020. Dunque, le speranze della tanto sospirata ripresa post-pandemia cozzano contro i numeri, che parlano di famiglie che si trovano ad affrontare nuove difficoltà che vanno ad aggiungersi a quelle di sempre. Non solo nel nostro Paese:, e ne sono un fulgido esempio il conflitto in Ucraina e le tensioni scaturite dalla guerra. A tutto questo la Comunità Papa Giovanni XXIII cerca di fare la differenza attraverso un approccio fondato sule sulla solidarietà. Valori che si fanno concreti nell’impegno quotidiano, attraverso realtà e progetti di accoglienza tanto income in, e con una presenza costante che non manca in Ucraina fin dai primi giorni del conflitto.L’obiettivo dell’evento è quello di condividere la consapevolezza e i risultati raggiunti nel corso di queste esperienze, portando avanti un lavoro importante su tematiche significative per il futuro di ogni singolo individuo. Per questo itorneranno nelle piazze della Toscana anche quest’anno. L’appuntamento con "Un Pasto al Giorno" è il 17 e 18 settembre, due giorni dedicati all'opera dia cui si somma anche un obiettivo prezioso e cruciale per molte persone che vivono situazioni di disagio e di grande difficoltà. Un impegno reso concreto attraverso iniziative come questa, in cui la Comunità riunisce attorno a sé quel sostegno che le consente di garantirea persone in povertà e in difficoltà che vengono accolte nelle sue Case, nelle varie mense e realtà di aiuto. "Abbiamo vissuto una fase in cui il– sottolineato il presidente della Comunità, Giovanni Ramonda – con la pandemia , la fine della pace nel nostro continente europeo, l’ emergenza climatica . Le conseguenze di ciascuno di questi eventi hanno ribaltato il nostro modo di vivere la presenza fisica, le priorità, le relazioni, i luoghi. L’unica via per superare questi cambiamenti è avviando, dove tutto il mondo cerchi la via della rinascita - prosegue Ramonda -. Costruire è, un verbo al futuro, che parla di un domani che inizia già oggi, è il verbo della speranza. Un concetto semplice ma fondamentale e fondante, sul quale si basa l’essenza della Comunità che di fronte a un’ingiustizia, a una povertà, a un’emarginazione lavora da oltre 50 anni per costruire quel senso di comunità capace, sostenendoci l’un l’altro, diper chi aveva perso tutto. Oggi, di fronte all’emergenza sociale a cui assistiamo, vogliamo costruire una tavola dove ci sia posto per tutti", conclude.L’impegno di Apg23 va avanti anche in Toscana da oltre cinquant’anni, attraverso l’opera di varie realtà, tra cui. Sono moltissime le persone che negli ultimi mesi sono riuscite a trovare grazie a questa mano tesa non solo un riparo o un pasto caldo, ma anche un punto di riferimento da dove. Di fronte alla piaga della povertà sempre più dilagante, iniziative come "Un Pasto al Giorno" rivestono un’importanza cruciale non soltanto per le risorse che riescono a raccogliere, ma soprattutto perché permettono a tutti di poter fare la differenza, contribuire nel proprio piccolo alla costruzione di qualcosa destinata a diventare grande, offrendo così a tutti i partecipanti un nuovo punto di vista sulla quotidianità. Non è un caso dunque che gli organizzatori abbiano scelto come slogan di quest’edizione "". E come ogni anno, ci sarà spazio anche per un gesto simbolico: i volontari distribuiranno ai partecipanti anche un libricino con sette preghiere in sette lingue diverse. Un modo per rimarcare nuovamente quanto si possa e ci si debba sentire comunità, e quanto ciò possa segnare una svolta nella vita di tante persone in difficoltà che hanno urgente bisogno d’aiuto.