Una ragazzina di 13 anni si suicida, la famiglia denuncia Facebook

La lettera di Lindsay, suicida a 13 anni

La denuncia della famiglia

"Justice pour Lili" : une enquête a été ouverte après le suicide de Lindsay, collégienne de 13 ans victime de harcèlement scolaire à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Quatre mineurs ont été mis en examen pour harcèlement et un majeur pour menaces de mort (parquet / La VdN). pic.twitter.com/hS3TjpY9BC — Infos Françaises (@InfosFrancaises) May 25, 2023

Tra gli adolescenti patologie psichiatriche cresciute del 37%

Tentati suicidi tra i minori, al Gaslini da 1 a 12 casi all'anno

"Se tutti avessero fatto il loro lavoro per proteggere, sarebbe viva": la famiglia diche si è, dopo essere stata vittima di bullismo a scuola , ha annunciato di aver presentato una denuncia, in particolare contro Facebook.Dopo aver puntato il dito contro il "lavoro" che non è stato fatto, l'avvocato dei genitori, Pierre Debuisson, ha letto unascritta dalla ragazza diversi mesi prima del suo suicidio, avvenuto a metà maggio nel nord della Francia. "Se state leggendo questa lettera, allora probabilmente. Non potevo sopportare le prese in giro, le minacce . Nonostante tutto quello che è successo,", scriveva la studentessa."Se avessimo avuto aiuto,, sono sicura che mia figlia sarebbe ancora con noi", ha detto la madre, Betty, durante la conferenza stampa. "Ho provato di tutto, ho fatto di tutto, ma non abbiamo avuto alcun aiuto, siamo stati completamente abbandonati, non abbiamo avuto alcun sostegno, né prima, né durante, né dopo", ha denunciato la donna. L'indagine giudiziaria sulla morte di Lindsay ha portato all'incriminazione di quattro minori per "che hanno portato al suicidio" e di un adulto per "". La piattaforma è stata "completamente inadeguata" nel permettere il proliferare di "", anche dopo la morte della studentessa, che frequentava la scuola di Vendin-le-Vieil, nel nord del Paese, ha dichiarato l'avvocato Pierre Debuisson."La morte di Lindsay non è stata sufficiente, perché dopo la sua scomparsa, gli insulti hanno continuato a circolare sui social network e continuano a farlo", ha detto il legale, indicando i post su Instagram, di proprietà di Facebook, chedell'adolescente. Secondo l'avvocato, il gruppo americano (Meta) si è reso colpevole di una "totale violazione" dell'pubblicati sulle sue piattaforme. La famiglia di Lindsay ha anche annunciato di aver presentato una denuncia contro gli investigatori e le autorità scolastiche, per il loro presunto fallimento in questo caso."Stiamo vivendo una situazione di disastro completo. A livello regionale, l'aumento dellenella fascia d'età 14-18 anni è dele parliamo diche vengono ricoverati in un reparto di servizi per adulti". A lanciare l'allarme è Gianluca Serafini, direttore della clinica psichiatrica dell'ospedale S. Martino. "In passato al massimo nei reparti mi capitava di avere uno o due ragazzi al mese in questa fascia d'età - spiega Serafini- adesso ci ritroviamo con una media di 7/8, unE stiamo notando unanell'insorgenza dei disturbi (autolesionismo, disturbi alimentati, casi di incomunicabilità)". Covid, lockdown e essere sempre connessi hanno fatto da detonatore, spiega Serafini. "Viviamo nell'illusione diperché siamo sempre collegati - continua - ma in realtà ci si ritrova soli perché viene a mancare quel senso reale di vicinanza delle persone".Basterebbe un dato per comprendere il problema: nel mondo nella fascia d'età. Una situazione che comprende anche i giovanissimi, gli under 14 come conferma il professor Lino Nobili, primario di neuropsichiatria infantile dell'Ospedale Gaslini. "Il malessere giovanile, i comportamenti suicidi e di autolesionismo erano già aumentati prima del Covid ma ora sono esplosi. Al Gaslini nel 2019 avevamo avutodi tentato suicidio, nel 2022 sono diventati. E parliamo della nostra esperienza, dunque coi ragazzi under 14".Un fenomeno in crescita, come dimostrano gli ultimi episodi di tentati suicidi a scuola. "Purtroppo non sappiamo molto del malessere che sta colpendo i ragazzi e non è sempre così evidente capire certi atteggiamenti. Confesso che sono preoccupato per quello che succederà a quelli ancora più giovani". Sotto accusa spesso la dipendenza dai social : "Manca il contatto umano e si ispirano a modelli che aumentano la fragilità. Crescere con la dipendenza da immagini, con il continuo 'swipe up' rende il cervello dal punto di vista dell'appagamento più fragile e così ci troviamo di fronte a persone meno pronte a gestire situazioni che richiedono impegno".