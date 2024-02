Usa, la 12enne ai legislatori: "Io, una bambina stuprata, dovrei far nascere un altro bambino?"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CNN (@cnn)

"Da bambina violentata dovrei partorire il figlio del mio stupratore?"

La vita delle vittime distrutta. "E vi definite pro-life?"

L'aborto consentito in caso di stupro e incesto

I divieti di aborto sonocontro il. Basandosi su questa convinzione sacrosanta, tra cui una, mercoledì si sono espresse sulla legge restrittiva in materia di aborto delladurante l'udienza pubblica alla Camera. Il disegno di legge 302 è infatti in esame questa settimana: esso vieterebbe l'aborto in quasi tutti i casi, permettendo di perseguire i medici che lo praticano, e non prevederebbe eccezioni per leAgli oratori e alle oratrici intervenuti sono stati concessi 45 secondi ciascuno. Molte donne hanno raccontato storie personali di violenza sessuali. La più giovane partecipante,, 12 anni, aveva in testa una bandana verde simbolo della protesta per il diritto all'aborto quando ha fatto un'arringa appassionata contro la legge . "Ho intenzione di fare grandi cose nella vita – ha detto la ragazza –. Se un uomo decide che sono un oggetto e mi fa cose indicibili e devastanti,", chiede ai legislatori mentre dal pubblico si alzano voci di sostegno. "Alcuni qui dicono di essere a favore della vita. E la mia vita?". "Sono stata violentata all'età di 9 e 10 anni , e voglio che mi spieghiate perché sarebbe stato giusto per me, da bambina, portare in grembo il figlio del mio stupratore", ribadisce anche la signora Ash Orr.Laurie Townsend, invece, non ha portato davanti ai deputati del West Virginia la sua storia, ma quella di di sua figlia: "Ha 16 anni ed statal'anno scorso da un uomo di 47 anni– racconta la madre con la voce rotta dall'emozione –. Se si parla di pro-vita,. Non è andata al ballo di fine anno. Non è stata a nessun ballo. Lei... Non ha dovuto portare avanti una gravidanza, ma ha detto cheper questo motivo. E voi non avete idea di cosa passano le donne e le ragazze una volta che sono state violentate". Un'altra testimonianza è quella di Riley Haught: ", qualcuno che conoscevo e che mi ha violentata in casa mia. Voi tutti. State decidendo di togliere la possibilità di scelta a bambine a cui è già stata strappata la scelta e l'innocenza". Infine anche la signora Tabitha Simmons ha voluto raccontare la sua drammatica esperienza: "Sono qui oggi come. La mia preghiera è che la limitazione dell'accesso all'aborto elettivo alimenterà il bisogno dei sostenitori dell'aborto di chiedereper i predatori sessuali e indurrà un maggior numero di Stati a riconoscere il bisogno di cure, che si trova nei servizi di consulenza e nei programmi di assistenza post-aborto".Dopo il dibattito pubblico, la Camera dei delegati della Virginia Occidentale ha approvato, seppur di stretta misura, di consentirenel divieto di accesso all'aborto, ma richiedendo come garanzia lache denuncia il fatto. In precedenza, emendamenti simili al divieto erano stati respinti più volte. La legge passa ora al Senato. Il governatore repubblicano Jim Justice ha richiamato i legislatori per una sessione speciale, in parte per "chiarire e modernizzare" le leggi statali sull'aborto.