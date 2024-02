Alle prese con la sostenibilità: l'impegno sociale delle aziende per dipendenti e comunità

La lunga strada verso laha bisogno di tutti. Dei cittadini come dei governi come delle aziende . Che, con il ruolo sociale che sono chiamate a svolgere, possono dare un contributo fondamentale, non solo dal punto di vista ambientale. E la buona notizia è che, anche sotto questo profilo, il cammino è ben che avviato. Secondo, infatti, oggi le aziende stanno maturando " una diversa consapevolezza ", ovvero che la crescita della povertà e l’aumento delle diseguaglianze impongono un maggior impegno sociale. E quindi l’impegno verso il "miglioramento della qualità del lavoro/il benessere dei dipendenti" la "riduzione dei divari (di generazione, di genere...)".L’osservatorio ha realizzato recentementeche ha visto come protagonisti 16 opinion leader/accademici, 10 membri di Csr Europe e 12 Csr Manager di imprese “best in class” scelte da Sodalitas in quanto ritenute eccellenti sotto il profilo dell'impegno in sostenibilità ambientale e sociale. È stata inoltre effettuata l'analisi di 16 bilanci di sostenibilità, al fine di rilevare gli ambiti e le modalità di impegno sociale da parte delle imprese. Ne deriva che le attività interpellate si mostrano pienamente consapevoli dellache le attende ed anche ansiose di conoscere i, su un duplice fronte: interno (i dipendenti) ed esterno (la comunità di appartenenza). In particolare per "la qualità del lavoro/ il benessere dei dipendenti in azienda, miglioraredove l'impresa opera, promuovere politiche attive per i giovani , per valorizzarli e motivarli, ridurre le diseguaglianze (sociali, geografiche/territoriali, di generazione, di genere…)". Ma anche per " e sociali tramite un'attenta gestione della catena di fornitura". Il tutto evitando il rischio del social washing, ovvero di operazioni che siano solamente di facciata a beneficio dell’immagine e che poco incidano sulla sostanza dei problemi. Per altro, l’impegno sulla sostenibilità sociale, porta anche. Sono infatti sempre più numerosi gli studi che comprovano il nesso tra benessere in azienda e produttività. Secondo l’osservatorio Soliditas "le imprese leader sul piano sociale sono più redditizie e riescono più facilmente ad attrarre e trattenere i giovani talenti più qualificati. Inoltre, un buon radicamento territoriale è fattore competitivo in quanto generatore di buona reputazione e buone relazioni a livello locale e non solo".