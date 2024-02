Borsa, 22 aziende italiane hanno guadagnato un posto nel Bloomberg gender equality index 2023

Non solo il mondo dello spettacolo il mondo della musica , i cantanti , gli artisti, le grandi star del cinema e della televisione. Non solo appelli che viaggiano sui social postati da influencer da migliaia o milioni di follower.oramai non riguarda più solo l’arte e non viaggia più solo sul web, ma fa parte anche della. Temi come il valore della diversità parità di genere sono aspetti concreti, tangibili nel quotidiano, che dunque non si possono più ignorare. E questo vale per tutti i campi della vita, anche per quelli che si pensa per tanto tempo non siano stati sfiorati da queste tematiche. E invece no, anche nel mondo economico e in particolare in quello- dove si crede regni un’attenzione massima rivolta unicamente verso soldi e profitto - non c’è solo spazio per numeri, partite doppie, calcoli, percentuali di interesse, semestrali, puntate in borsa e freddi bilanci.La bella novità è che anche ilora sa bene che investire nella parità di genere non solo conviene, ma porta i suoi bei frutti. E in tal senso per l’Italia ci sono buone, anzi ottime notizie:sono le tre società italiane che hanno fatto il loro esordio nell'indice disulla parità di genere (Gei), sviluppato dallacon l'obiettivo di valutare le performance delle società quotate che si impegnano ad esserenella rendicontazione sui dati di genere. Nella classifica, in cui figuranodel nostro Paese, sono state confermate A2A, Acea, Banco Bpm, Enel, Eni, Erg, Finecobank, Hera, Intesa, Iren, Leonardo, Mediobanca, Poste, Snam, Stm, Tim, Terna e Unicredit mentre escono Falck Renewables e Atlantia, che nel 2022 hanno lasciato la Borsa.Al Bloomberg Gender-equality index 2023 sono stateappartenenti adiversi e a 45 Paesi, con una capitalizzazione aggregata di 16.000 miliardi di dollari. Nello specifico,è stata inserita per ilconsecutivo nel Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) 2023 - indice tematico sull’uguaglianza di genere lanciato da Bloomberg nel 2018 - con un punteggio di 79,66 superiore a 73,9 ottenuto lo scorso anno e superiore alla media del settore finanziario globale pari a 74,11 che include 153 società. Su oltre 11.700 società quotate nelle principaline sono state incluse 484 appartenenti a 45 Paesi. L’indice è trasversale a tutti i settori di business e analizza a livello globale ledelle principali società quotate misurando le performance aziendali sui temi della parità di genere e dell'inclusione, nonché la qualità e la trasparenza della loro rendicontazione pubblica. Il miglioramento del punteggio è stato possibile grazie alleintraprese da Banco Bpm e, nel dettaglio: l’incremento dellanelle posizioni manageriali (KPI contenuto anche nel Piano Strategico), l’incremento del numero di donne tra i, un sistema di welfare attrattivo, l’adesione al United Nation Global Compact, e la sponsorizzazione di programmi che promuovono, anche in campo education.