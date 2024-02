Maternità e lavoro: in Italia 6 milioni di donne equilibriste tra precariato e impegni familiari

Il video del rapporto di Save The Children

Il gap del lavoro

: fanno rima e fanno anche il paio nella situazione femminile in Italia oggi. Le donne nel Nostro Paese, infatti, scelgono di diventare madri sempre(l’età media al parto raggiunge i 32,4 anni, Istat ), facendo(1,25 il numero medio per ognuna, DemoIstat ) e il diventare mammepesantemente il loro percorso lavorativo , portandole a doversi destreggiare – nel migliore dei casi – tra impieghi precari e impegni familiari. Tanto che ildelle mamme tra i 25 e i 54 annie ilcon 2 o più figli minori è in contratto(Istat). Essere mamma, ancora oggi, vuol dire dunque essere costretta a scegliere tra lavoro e famiglia È una panoramica impietosa quella che emerge, a pochi giorni dalla Festa della Mamma, nel rapporto “ Le Equilibriste. La maternità in Italia 2022 ” realizzato da, che per il settimo anno consecutivo diffonde i dati sul rapporto che esiste in Italia tra lavoro e maternità. Lo studio include anche l’, elaborato dall’Istat per l'Organizzazione per identificare le Regioni in cui la condizione delle madri è peggiore o migliore, sulla base di 11 indicatori rispetto a tre diverse dimensioni: la, iled i. Inoltre, anche quest’anno, l’indice evidenzia i principali mutamenti che hanno interessato la condizione delle madri nei diversi territori. Se i tassi di natalità sono ai minimi storici (nel 2021, in diminuzione dell’1,3% sul 2020 e di quasi il 31% rispetto al 2008), le difficoltà nello 'stare in equilibrio' tra casa e ufficio sono tante, troppe. E due anni di pandemia non hanno fatto altro che aggravare un quadro critico in cui il supporto istituzionale latita mentre il carico di cura si fa sempre più pesante sulle spalle di circa 6 milioni di madri.Nel primo semestre del 2021, ad esempio, tra iattivati per poco più di 1,3 milioni di donne, la maggior parte (38,1%) è a tempo determinato, seguiti poi dal lavoro stagionale (17,7%), la somministrazione (15,3%) e, solo per ultimo,. Per contro, degli oltre 2 milioni di contratti attivati per gli uomini, quasi la metà (il 44,4%) è a tempo determinato, subito seguito dall’indeterminato (il 18%). La sintesi perfetta della condizione lavorativa femminile nel nostro Paese può essere riassunta in questa semplice frase: “”, come sottolineato dal CNEL. Nel solo 2020 erano state più dile madri a rassegnare le, spesso per motivi familiari anche perché non supportate da servizi sul territorio, carenti o troppo costosi, come gli asili nido (nell’anno educativo 2019-2020 solo il 14,7% del totale dei bambini 0-2 anni ha avuto accesso al servizio finanziato dai Comuni). Nel 2021 il 42,6% delle donne con figli nella fascia d'età 25-54 risulta non occupata, con unopercentuali. Il dato, com'era prevedibile,, arrivando a sfiorare il picco del 62,6% nel Mezzogiorno, attestandosi al 35,8% al Centro e a un 29,8% al Nord. Mentre il tasso di occupazione dei padri tende a crescere all'aumentare del numero di figli minorenni presenti nel nucleo, quello delle madri tende a diminuire.Anche i dati sulle convalide delle dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri di bambini/e di 0-3 parlano chiaro: su 42.377 casi nel 2020, il 77,4% riguarda donne. Le lavoratrici madri rappresentano il(30.911) del complesso delle, a fronte delle 9.110 dei padri. Sul totale delleindicate nelle convalide, quella più frequentemente segnalata continua ad essere ladella vita professionale con le esigenze di cura dei figli. “La crisi da Covid-19 è stata unsociali, economiche, educative. In Italia le donne, e le mamme in particolare, hanno pagato un prezzo altissimo. La recessione conseguente alla pandemia è stata giustamente definita una “ shecession ”, i dati ci dimostrano che è ancor di più una “”. Anche la ripresa dell’occupazione del 2021 è connotata in larga parte dalla precarietà delle donne e delle mamme nel mondo del lavoro. Servono misure efficaci, organiche e ben mirate che consentano di bilanciare le esigenze dell’essere madri e quelle dell’accesso e della permanenza nel mondo del lavoro” ha commentato Antonella Inverno, Responsabile Politiche per l’infanzia di Save the Children.