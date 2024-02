Age positivity, Martina Bindi alle donne: "Non abbiate paura degli anni che passano"

Martina Bindi e i cosmetici naturali

Age positivity, come accettare il passare del tempo

Il pensiero dell'age positivity

legati all'età che avanza e lo scompenso ormonale prodotto dalla menopausa possono essere motivo di depressione per leche, all'alba del nuovo millennio e nell'era digitale, sono costantemente sottoposte alla pressione di dover offrire sempre la miglior immagine di se stesse Corpi perfetti , giovinezza perenne, forma fisica e prestazioni mentali all'ennesima potenza sono motivo di stress già per le adolescenti, figurarsi per le donne più mature. Per alleviare almeno parzialmente la loro inquietudine, abbiamo intervistato, classe 1968, imprenditrice di successo e divulgatrice di valori positivi legati all'età che passa, la quale, prima di tutto, ci ha spiegato come le donne non debbano vivere male momenti naturali come la menopausa o il cambiamento del proprio corpo.“Dal 1989 mi occupo della bellezza e del benessere delle donne, aiutandole a sentirsi bene con sé stesse a tutte le età. La bellezza, infatti, passa dal sentirsi a proprio agio nell'età che abbiamo , sapendoci godere il momento, puntando a un equilibrio interiore e con il proprio corpo, che ci faccia sentire un senso di benessere totale” sostiene. Ideatrice del metodo “” - ossia un approccio olistico che mixa la beauty routine con una sana alimentazione e attività fisica – Martina dimostra come unapossa essere bella e tonica senza necessariamente ricorrere alla medicina estetica. Martina ha raccolto i propri segreti nel libro “”, un manuale d’uso sulla bellezza prima e dopo la menopausa.Inoltre, dal 2018 Martina - che si è occupata delle formulazioni dei prodotti bSoul (brand a conduzione familiare di bio cosmesi fondato nel 2011) ha iniziato il suo percorso di, grazie al quale il brand ha avuto una crescita importante. In quattro anni ha superato i 2 milioni di fatturato, dando lavoro a 14 persone, e conta oggi una community di oltretra clienti e utenti social. "L'idea di bSoul nasce nel 2010 - racconta a Luce! -, quando mio marito, Claudio Zampino, che già lavorava come me nel settore da svariati anni, mi incaricò di creare una linea cosmetica certificata naturale". "Negli anni avevo sempre assistito dietro le quinte e collaborato con diverse aziende testandone i protocolli e interagendo direttamente con chi formulava i vari prodotti. Decisi di puntare su una linea che fosse in grado di, proprio perché si trattava di un approccio che mancava nel mercato, anche in quello della cosmesi naturale" spiega.E continua: "Avevo sviluppato un certo scetticismo nei confronti di quei prodotti che promettevano di correggere la ruga o eliminare la macchia, proprio perché il mio approccio al problema estetico è sempre stato di natura olistica, quindi basato sulla(in questo caso la pelle) per trattare l’inestetismo". È nato così il kit di normalizzazione fisiologica. "Il cui successo è andato ben oltre le mie più rosee aspettative" ammette. Poi spiega: "Soffrivo, infatti, dal 1998 di unalla pelle, con conseguenti macchie scure, che ho provato a trattare in tutti i modi possibili, sia di tipo estetico che medico (peeling chimici, luce pulsata, laser) senza successo". "Durante i primi test di bSoul ho visto che le macchie iniziavano a cambiare,in un paio di anni in modo radicale il problema. Tutto ciò mi ha dato conferma di come un approccio olistico alla cura dell’inestetismo sia la chiave vincente” dichiara.“Oggi ho 55 anni, accettare di invecchiare non è facile, richiede una discreta resilienza. Sicuramente aver avuto una vita appagante dal punto di vista relazionale e professionale aiuta ad affrontare meglio il passare del tempo, riuscendo ad accettare i cambiamenti del proprio corpo in modo più rilassato e accogliente. Condurre una vita che ci soddisfi, così come avere interessi e progetti da seguire, ci permette di preoccuparci di meno delle piccole rughe che compaiono. Penso che Monica Bellucci ed Elena Sofia Ricci siano due esempi molto positivi su questo tema: sono donne di successo che hanno accettato con serenità il passare del tempo; sono belle e hanno una vita appagante. Indubbiamente la società non aiuta nel sentirsi a proprio agio con lo scorrere del tempo, tendendo a etichettare come 'vecchie' persone che hanno da poco superato la cinquantina”.“Vedere il proprio corpo cambiare e pensare di non piacere più. In realtà l’impatto di questo cambiamento sulle persone che ci stanno accanto dipende principalmente da come la donna stessa lo affronta. Se continua a prendersi cura di sé, nonostante qualche ruga o 'cedimenti vari', senza essere ossessionata dai cambiamenti, ma in modo consapevole e con un pizzico di ironia, tutto diventa molto più semplice e queste “complicazioni” impattano molto di meno”.“Sono essenzialmente due: il cambiamento del corpo, con la formazione di accumuli a livello di fianchi e addome, oltre alla pelle meno compatta, che possono farci sentire meno attraenti. Un altro aspetto che preoccupa maggiormente le over 50 è la perdita di tono dell’ovale, della palpebra e del collo, perché ci fa sentire più 'vecchie' e stanche rispetto a una ruga d’espressione in più sul viso. Comunque, con il giusto approccio, eseguendo i giusti esercizi, 10- 15 minuti al giorno tutti i giorni, questo cambiamento naturale del viso e del corpo può essere contrastato”.“Assolutamente sì! Seguendo un approccio olistico, che si prenda cura del benessere generale del corpo, certamente si può continuare a essere belle e desiderabili. Consiglio pochi e semplici trattamenti effettuati con costanza: 10 minuti al giorno dedicati al viso; almeno 15 (meglio 30) al corpo, per essere toniche e in forma. Non serve passare ore in palestra; non occorre ricorrere a ritocchi e filler per spianare e riempire, soprattutto se poi non ci si prende cura dell’insieme, con il rischio di avere magari un volto super liscio, ma collo e braccia che sono prive di tono. Conosco parecchie donne che, grazie ai miei consigli olistici, a 60 anni sono decisamente belle e desiderabili”.“Credo più nella resilienza, nella capacità di adattarsi al tempo che passa. Sono convinta che faccia la differenza il mantenimento di un insieme davvero piacevole. Avere una pelle luminosa, un fisico asciutto e tonico è ciò che conta e che ci rende più desiderabili e affascinanti, rispetto al combattere la singola ruga o pensare e cercare di avere sempre 30 anni. Personalmente ritengo che, in molti casi, il ritocco estetico risulti ben poco naturale e impedisca la naturale espressività del nostro volto”.“Pochi esercizi fatti bene, tutti i giorni. La giusta routine ci permette di migliorare la postura, l’equilibrio muscolare e la funzionalità dei nostri muscoli e delle articolazioni, oltre all’elasticità della pelle. L’obiettivo è di rendere il nostro corpo resiliente rispetto ai cambiamenti cui inevitabilmente va incontro con la menopausa. Nel mio canale Youtube ci sono oltre 900 video con consigli pratici per una routine quotidiana olistica e pro aging”.