Aurora Ramazzotti e gli haters: “È bullismo, ogni giorno sono a tanto così dal mollare“

Ama sfogarsi sui social,, un quarto di secolo e tante esternazioni su temi spinosi che hanno fatto e continuano far discutere. Dopo l'ironica polemica scatenata daiin vista, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti torna a denunciare su Instagram gli, buttando giù parole pesanti e accuse precise: “Atti di bullismo, ogni giorno sono a tanto così dal mollare", la sua denuncia social. Ma non si perde d’animo la conduttrice e influenzer che - mostrandosi in foto provata ma non arresa - commenta con un laconico “non si può piacere a tutti”. Aurora Ramazzotti non è nuova a dichiarazioni social. Ancora sotto attacco, e la showgirl, presa di mira da chi ce l'ha con lei, fa valere le proprie ragioni. Attraverso alcune storie su Instagram , ha puntato l’attenzione su alcuni atteggiamenti che sono ascrivibili ad atti di. Un discorso che arriva dopo una nuova stoccata, una nuova offesa davanti alla quale la Ramazzotti non è riuscita a stare in silenzio, per cui sebbene solo dieci giorni fa avesse affrontato l’argomento pubblicando un video in cui si, in alcune storie pubblicate su Instagram affronta la questione in maniera più dimessa, ma toccando analoghe tematiche. "Prima di andare a dormire - le sue parole - ci tenevo a dire questa cosa, io non vorrei mai voi pensiate che io mi faccio definire da queste stupidaggini, ioe di quali siano le mie capacità ma sono cresciuta nel pregiudizio e non dirvi che passo la mia esistenza da quando sono nata, da quando ho memoria, nel cercare di far cambiare idea, opinione alla gente sarebbe una bugia". "Ho scelto questo percorso consapevole della difficoltà che avrebbe comportato per farmi vedere dalle persone per chi sono: così che avrebbero potuto conoscermi veramente e non per il pregiudizio di me.... da che ho stampato sulla testa come una croce per sempre, ma purtroppo ho solo peggiorato la situazione", prosegue. "L’unica ragione per cui non mollo è perché altrimentie non me lo perdonerei mai: ma credetemi che sono quotidianamente a tanto così".Aurora Ramazzotti continua nel suo sfogo, sottolineando la difficoltà di essere une di dover fare i conti con una sovraesposizione costante. "Quando ti esponi, sei un personaggio, le persone pensano che tu debba accettare per forza il rovescio della medaglia che è il fatto di non poter piacere a tutti, ma questo ragazzi non è il rovescio della medaglia, questo si chiama. È bullismo, e ad un certo punto uno si domanda non se ha le capacità di fare quello che vuole fare, ma si domanda se ha la forza di continuare accettando questa cosa".è una giovane donna che non ha paura di rivelare anche le fragilità , che la rendono autentica e amata da un pubblico trasversale, fatto di altre donne ma soprattutto di giovani che in lei vedono un modello. Ospite di Francesca Fagnani nel parzo scorso, durante il programma di Rai 2oltre ad aver affrontato un tema doloroso come latra la madre, Michelle Hunziker, e l’imprenditore Tomaso Trussardi , ha ricordato un suo periodo difficile, da adolescente, tra– è noto il suo impegnoche lei stessa ha subito in passato – e non solo. La primogenita della showgirl svizzera e di Eros Ramazzotti, ai microfoni di Belve, ammise di averespesso in passato, e di avere superato il limite in più di un’occasione. Anche da minorenne".Aurora Ramazzotti e sex toy; ironia sui social"Della droga ho molta paura“, ammise Aurora, svelando un particolare episodio, che la Hunziker aveva già rivelato qualche anno fa, facendo finire la figlia nel mirino della critica. “Mi è successo di essereper questo (l’abuso di alcool, ndr) – ha spiegato infatti la Ramazzotti – sono finita in. Sono stata malissimo, mi hanno portato via in autombulanza ed ero minorenne, quindi mi hanno portato in pediatria.. Non mi è stata fatta la lavanda gastrica, quindi tecnicamente non sarei finita in coma etilico, ma il medico il giorno dopo mi ha detto che avevo. Mi disse: ‘Non so se sei una miracolata o hai il fegato di ferro'”.