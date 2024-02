Avere genitori dello stesso sesso "libertà negata ai figli? Ragionamento stupido e ipocrita"

"Normalizzare l'anormalità"

allo stesso tempo

consapevoli e arrabbiate quelle che pronuncia, con una voce che però lascia trasparire la sua giovane età.

La replica di Maria Sofia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mery (she/her) (@mariasofia.federico)

Adozioni e discriminazioni

sì, omogenitorialità no. A discutere sui figli nati da una coppia di genitori dello stesso sesso , questa volta, sono state due vecchie – si fa per dire vista la loro giovanissima età – stelle de "" (docu-reality trasmesso da Rai 2 e giunto quest'anno alla settima edizione). Le protagoniste del dibattito a distanza sui social sono le 17enne, presente nella quarta edizione, e, della sesta."Le sue affermazioni sono completamente sbagliate. Da ex collegiale come lei" inizia così lo sfogo di quest'ultima, che con espressione seria si rivolge ai suoi followers per commentare le affermazioni dell'altra. Sono parole "da grande", ben più adulte della sua età,La 17enne, molto attiva sui social sopratutto per le tematiche di tipo, contesta attraverso la sua pagina Instagram l'intervento di Claudia.Tutto nasce da uno "" da partesu un video di TikTok pubblicato da una coppia omosessuale che, attraverso le immagini dei figli, espone i propri timori per la loro crescita e per come nella società odierna l'avere due padri venga ancora visto come. "Non ho nulla contro le coppie omosessuali, non ho dubbio che diano tanto amore. Ma si sta, in quanto un bambino dovrebbe stare con una madre e un padre per avere il diritto di scegliere." Questo il primo commento della ragazza.A controbattere quest'affermazione è Maria Sofia: "Se è per questo. Quindi buttarla sul piano della libertà negata è stupido e ipocrita." E ben sicura delle sue idee prosegue: "Lo standard di normalità di cui parla è stato smentito da decenni di studi scientifici . I figli delle famiglie arcobaleno vengono su esattamente come gli altri. Anche se siamo nati da un padre e da una madre, non significa che solo loro siano in grado di farci da genitori".Altro problema, secondo Claudia, è che quando due uomini o due donne adottano un bambino , non pensano al fatto che, quando andrà a scuola, i compagni di classeper ignoranza. Non è della stessa opinione Maria Sofia, la quale ribatte: "Sono proprio convinzioni come queste a generare la situazione di cui si sta lamentando. Non è corretto sottolineare che le coppie "normali" hanno difficoltà ad adottare un bambino a causa delle coppie omosessuali. Al posto di prendersela con la burocrazia italiana, se la prende con loro". Prosegue poi sottolineando che quella di Claudia non è un opinione, bensì una: concordare con il pensiero di Dorelfi equivale aa delle persone. Nonostante i toni forti e duri utilizzati, Federico non vuole che i suoi follower a vadano a insultare l'altra 17enne, ma spiega che il suo stesso intervento non voleva essere un attacco ma"Un'influencer con il suo potere mediaticosimili e quindi ha bisogno immediatamente di essere ripresa. Credo sia fondamentalecon tutti i mezzi disponibili di". Dai seggi politici a quelli di scuola, l'omogenitorialità interessa e agita anche i più giovani, che invece che in Parlamento ne parlano su TikTok e su Instagram. Ma si sa, i ragazzi comunicano sui social, riuscendo così forse meglio degli adulti ad ancorarsi alla realtà dei fatti.