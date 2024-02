Barbie con la sindrome di Down: la collezione inclusiva di Mattel

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbie (@barbie)

L'accoglienza per il nuovo prodotto

"Da piccola passavo giornate intere con mia sorella e le mie amiche a giocare con Barbie. Ci piaceva tantissimo e ora c'è una con la sindrome di Down... wow... davvero incredibile, qualcosa che sognavo da bambina. È bello che i bambini prendano coscienza della diversità fin da piccoli. Che io e te siamo tutti uguali, che tutti sono belli e che siamo tutti parte della società, del mondo".

La nuova bambola con sindrome di Down

Le linee di Barbie inclusive

con la sindrome di Down . Mattel ha lanciato la nuova versione della bambola per "permettere a tutte le bimbe (che ci giocano) di rivederci se stesse ", fanno sapere in una nota i dirigenti delle nota casa di produzione di giocattoli statunitense. Per realizzare il nuovo prodotto l'azienda ha collaborato constatunitensi della National Down Syndrome Society, per realizzare una bambola che fosse il più possibile fedele all'immagine di una persona con Trisomia 21.La mossa è stata accolta con favore dagli enti benefici del Paese e internazionali. Carol Boys, direttore generale dell'associazione britannica, ha dichiarato: "Le bambine della nostra comunità potranno giocare con una". Ellie Goldstein , modella inglese con la sindrome di Down che è apparsa in una campagna pubblicitaria con la nuova bambola, ha dichiarato di essere "davvero felicissima" di vedere questa nuova versione inclusiva. "Laper me - ha aggiunto la 21enne - perché la gente ha bisogno di vedere più persone come me nel mondo e non di tenerle nascoste".Come lei esulta anche(@ Downsyndrome_Queen ) che nel 2021 ha posato in copertina per Glamour, esattamente un anno dopo che Goldstein era apparsa sulla copertina del magazine nel Regno Unito. Anche lei sui social scrive entusiasta:L'azienda ha dichiarato di aver consultato l'Ndss e i professionisti del settore medico per l'intero processo di progettazione, introducendo unache fosse più rappresentativa delle donne con la sindrome di Down, compresa la struttura più corta e un busto più lungo. La collana con ciondolo rosa della Barbie è composta da tre punte rivolte verso l'alto, che rappresentano le tre copie del, ovvero le caratteristiche genetiche associate alla sindrome. Le frecce rappresentano simbolicamenteche hanno qualcuno con Trisomia 21 nella loro vita. "È stato un onore lavorare con loro alla creazione di questa Barbie", ha dichiarato Kandi Pickard, presidente e amministratore delegato dell'Ndss. "Significa molto per le nostre bambine, che per la prima volta possono giocare con una bambola che assomiglia loro", aggiunge. "Non dobbiamo mai sottovalutare il potere della rappresentazione. È un enorme passo avanti per l'inclusione e rappresenta per noi un momento da celebrare". Si tratta dell'ultima arrivata nella, lanciata nel 2022 da Mattel, che comprende anche una versione con protesi alla gamba, una con apparecchio acustico , una bambola che usa la sedia a rotelle e anche figure maschili più magre e meno muscolose rispetto al famoso Ken.Mattel ha descritto questa collezione come la sua "linea di bambole più, che offre una varietà di tonalità di pelle, colori degli occhi, colori e texture dei capelli, tipologie di corporatura, disabilità e stili di vita, per ispirare ancora più storie". Negli ultimi anni la casa di giocattoli ha lanciato linee sempre più attente alle diverse sfumature della società , tra cui una ispirata a donne realmente esistite che hanno sconvolto le convenzioni sociali . Nel 2017, ad esempio, è uscita una bambola che, ispirata a Ibtihaj Muhammad, una schermitrice che è stata la prima americana a gareggiare e a vincere una medaglia olimpica indossando il velo islamico.