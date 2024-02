Birra, negli Usa è rivolta contro lo spot in cui appare l'influencer trans

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dylan Mulvaney (@dylanmulvaney)

La finalità inclusiva della pubblicità

Il crollo in borsa

Il passo indietro dell’azienda

Chi è Dylan Mulvaney

Birra, negli Usa è rivolta contro lo spot pubblicitario affidato al volto dell'influencer trans Dylan Mulvaney. Secondo quanto riporta il “”, due top manager della compagnia americana dellasono statidall’azienda per aver autorizzato la collaborazione con l’influencer transgender Dylan Mulvaney, una collaborazione che all'azienda non ha portato risultati positivi. Infatti, la scelta della testimonial e star di TikTok per promuovere la Bud Light ha provocato. Molti dei suoi tradizionali clienti e molti repubblicanifin da subito questa scelta. Lo stesso governatore della Florida, e possibile candidato alla Casa Bianca,aveva invitato a boicottare la birra americana, mentre sui social erano stati migliaia i commenti di chi si sentivaAltre azioni di boicottaggio, poi, sono state portate avanti dal cantante, che ha tolto la birra dal suo bar di Nashville, mentreha pubblicato un video che lo vede utilizzare le Bud Light per il tiro al bersaglio. La vicepresidente marketing, che aveva promosso la nuova campagna, aveva annunciato sabato 22 aprile l'intenzione di prendersi un “periodo di riposo”. Anche il suo capo,, ha deciso di lasciare per un periodo indeterminato. La decisione, spiega però il quotidiano finanziario, “” dai due manager. Il successore di Heinerscheid è stato già individuato, quello di Blake ancora no.La partnership con Mulvaney - salita alla cronache per aver documentato la sua transizione sui social - è stata decisa da Bud Light e da Anheuser-Busch, la società a cui fa capo, pere attirare nuovi consumatori spingendo più sull' inclusività . Denominata “”, la campagna pubblicitaria ha puntato tutto sulla storia di transizione dell’influencer con tanto di lattine con la sua faccia stampata sopra. Ma la reazione dei consumatori è stata a dir poco “fredda”. Una reazione che si lega all'ondata anti-transgender in atto negli Stati Uniti , dove molti stati conservatori stanno usando ile vietando le terapie ormonali per la transizione Bud Light è una delle decine di marchi prodotti da Anheuser-Busch , un colosso aziendale statunitense con sede a St. Louis. Nei giorni scorsi il titolo in borsa della Anheuser-Busch è crollato, facendo perdere all’azienda qualcosa come. Da quando la società ha annunciato la partnership di branding con Mulvaney sarebbero iniziati i guai finanziari. Dal 31 marzo in poi le azioni della società madre di Bud Light, abbattendo la capitalizzazione di mercato della società da 132,38 miliardi a 127,13 miliardi di dollari.Visto il, il marchio ha preferito fare un passo indietro per tentare di salvare la baracca: dopo aver perso miliardi, ha deciso di realizzare uno spot patriottico. Nel video compaiono dei cavalli che galoppano dalla costa orientale alla costa occidentale, attraversando glidel Paese. Ci sono poi persone impegnate ad alzare la. Insomma, una pubblicità che celebra i valori a stelle e strisce, l'amicizia, ma anche una certa virilità.Classe 1996,può vantare 1,8 milioni di follower su Instagram e 10 milioni di seguaci su TikTok, e la sua transizione da uomo a donna è stata al centro del dibattito pubblico. Nel periodo della pandemia ha raccontato la sua esperienza sui social network attirando l’interesse di numerose compagnie: da Nike a Kate Spade, è diventataarrivando a incassare più di un milione di dollari. La Mulvaney, inoltre, è stata anche ospitata alla Casa Bianca per un incontro con Joe Biden. “Dio ti ama”, le parole del presidente dem.