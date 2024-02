Brasile, Costituzione tradotta per la prima volta in lingua indigena

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Guajajara (@guajajarasonia)

Nheengatu, l‘importanza della traduzione

Costituzione, la traduzione non basta

La Costituzione brasiliana tradotta per la prima volta in lingua indigena. Il ministro brasiliano per i popoli indigeni, Sonia Guajajara, il 19 luglio, ha presenziato al lancio delladel Brasile tradotta in una lingua indigena:, idioma più parlato nella regione amazzonica, ma altre traduzioni sono in arrivo.La traduzione inè stata svelata a São Gabriel da Cachoeira, una città nel profondo dell'Amazzonia, durante una cerimonia alla presenza delle autorità brasiliane e dei leader indigeni. “Si pone unanella storia costituzionale del nostro paese” ha affermato, capo della, che funge da custode della Costituzione. “Un momento storico” ha detto Sonia Guajajara ministro brasiliano per i popoli indigeni sottolineando che ci saranno altre traduzioni in modo che “i popoli potranno accedere direttamente ai loro diritti tramite il loro idioma paterno”.Il progetto di riscrittura è considerato di grande valore storico e simbolico. Questo perché il movimento indigeno brasiliano svolse un ruolo attivo nel sancire il riconoscimento e la protezione della propria cultura durante la redazione della Carta costituzionale,. Fino a oggi, però, la versione ufficiale del testo esisteva solo in portoghese: in Brasile ci sono più di 305 gruppi etnici che parlano, ma solo il portoghese è considerato idioma ufficiale.Il lavoro di riscrittura è stato coordinato dalbrasiliano ed è stato svolto da un gruppo didelle regioni dell’Alto Río Negro e del Médio Tapajós. Ilè l'unica versione moderna vivente del linguaggio dei Tupi (diffusa lungo la costa settentrionale del Paese nel Maranhão e nel Pará) e un idioma franco utilizzato per comunicare tra diversi gruppi in Amazzonia . Ad oggi è parlata da circanella zona che circonda il Río Negro nella foresta amazzonica brasiliana ma anche della Colombia e del Venezuela.E’ considerato il linguaggio principale delladella zona e viene usato per comunicare tra indios di diverse tribù e non-indios. Nel 2003, ilè stato dichiarato come co-ufficiale assieme al portoghese nel comune brasiliano di São Gabriel da Cachoeira.Le autorità giudiziarie presenti al lancio della prima copia in altra lingua hanno accolto con favore tale iniziativa. Lo ritengono un passo importante perla diversità culturale e linguistica del Paese, nonché per sensibilizzare suie garantire uno stato più equo. “È un segno di stima e rispetto per l'idioma e la cultura indigena”, ha affermato, capo della Corte Suprema. [caption id="attachment_93123" align="alignnone" width="1080"] Dinamam Tuxá, coordinatore esecutivo del movimento “Articolazione dei Popoli Indigeni del Brasile” (Instagram)[/caption] “È un progresso della magistratura, un riconoscimento delle nostre caratteristiche... È un modo per garantire” ha dichiarato, coordinatore esecutivo del movimento indigeno “ Articolazione dei Popoli Indigeni del Brasile ”. E ha aggiunto: “Speriamo che un giorno tutti gli idiomi indigeni ottengano una traduzione”. Tuttavia alcuni rappresentanti e attivisti per idelle popolazioni indigene hanno ribadito che questa novità della Carta costituzionale non significherà nulladei principi in essa enunciati.I diritti dei popoli indigeni sono continuamente sotto attacco, nonostante le protezioni costituzionali. La situazione si era particolarmente aggravata sotto l’ex presidente Jair Bolsonaro . Ora la nuova amministrazione di Luiz Inácio Lula da Silva sta facendo dei passi in avanti, come la creazione del ministero per le Popolazioni indigene, ma è frenata dall’opposizione conservatrice del Congresso, che ha la maggioranza alla Camera. “Che la Carta costituzionale non sia solo scritta, ma messa in pratica”, ha auspicato, la prima nativa brasiliana a dirigere l'agenzia per gli affari indigeni Funai.