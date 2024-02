Chi sono le Mommunes: mamme single che fanno team

Le mamme single negli Usa

L'unione fa la forza. Dice così il noto proverbio ed è su questo principio che si basa l'iniziativa delle(gioco di parole tra 'mom' e 'communes'). In questi giorni non si parla d'altro, ma l'idea, che arriva dall'America, non è nuova.sotto lo stesso tetto, sfruttando l'antico potere della sorellanza per dividere le spese di casa e crescere i figli. Questa sorta di comunità di donne è un fenomeno che sta continuando a diffondersi, soprattutto negli Stati Uniti, dove sonole persone che cercano una casa comune con altr* single. Tanto che #mommunes è diventato anche un hashtag popolare su Tik Tok, dove si racconta la vita quotidiana di queste mamme.Apparentemente non c'è alcun legame che unisca queste donne. Non sono amiche, non si conoscono. Ma ad accomunare queste madri single, che negli Stati Uniti, secondo l’US Census Bureau, rappresentano la maggioranza () delle oltrecon figli minorenni, è propri la mancanza di un compagno maschio e la volontà di trovare nel team al femminile tutto il necessario a un'esistenza serena. Questa 'comune' di sole mamme in concreto non è nient'altro che un accordo di vita insieme, fondata sul principio della condivisione dei problemi, non solo economici. Si, per assistersi reciprocamente nel mantenimento delle famiglie e nell'educazione dei loro figli.Oggi esistono anche dei siti appositi a cui queste donne possono rivolgersi. Un esempio è CoAbode , che permette a chi cerca undi trovare una sistemazione che faccia al caso proprio. È stata proprio una donna single con un figlio di 7 anni a carico e un matrimonio naufragato alle spalle a fondare la piattaforma. Era il 2002, a Losa Angeles, e Carmel Boss doveva capire come affrontare la nuova vita: "Come neo-mamma single, mi sentivoriguardo all'idea di crescere mio figlio senza aiuti", ha spiegato recentemente al New York Times.E allora l'imprenditrice, viaggiatrice e artista visionaria si è rimboccata le maniche e ha pensato a una soluzione che potesse essere utile non solo a lei, ma anche a tante altre nella sua stessa situazione. Come scrive sui suoi social, l'obiettivo è quello di garantire loro. "Due madri single che condividono una casa hanno i vantaggi finanziari di una coppia sposata, hanno più tempo, un maggiore accesso alle opportunità e la sicurezza di sapere che i loro figli sono al sicuro. Così anche i loro risparmi crescono", dichiara Boss.Che ha immaginato e definito CoAbode "e dando vita a nuove intuizioni che consentono alle persone di adattarsi alle realtà odierne di disuguaglianza economica e isolamento che spesso portano alla disconnessione e alla solitudine". Una tendenza al cambiamento a cui, dalle prime 18 che risposero al suo annuncio, oggi aderiscono migliaia di donne.Le risorse condivise e il supporto emotivo che provengono dal vivere con un'altra genitrice single sono gli elementi chiave di questa evoluzione della famiglia tradizionale. Anche perché questo tipo di struttura dagli anni '60 ad oggi è passata dal 12% al 21% attuale. Le ragioni sono molteplici: dall'abbattimento dello, alla sempre maggior presa di coscienza delle relazioni malsane ma anche leche hanno consentito a queste mamme un'autonomia finanziaria. Indispensabile per far fronte alle maggiori probabilità che questo gruppo ha di finire in povertà: il 30% ci vive, rispetto a solo l'8% delle famiglie di coppie sposate.Secondo una stima dell'Unione Europea nel 2020 nel nostro Paese c'eranocostituite da genitori single , pari al 14% del totale di quelle con figli. Stando invece all'Istat del 2019Ma se l'unico genitore è una, in Italia, tirare avanti diventa un'impresa. Perché trovano meno lavoro rispetto agli uomini e quando lo trovano il loro stipendio non solo è molto più basso di quello dei colleghi, ma dopo 15 anni risulta anche la metà di quello delle occupate senza figli. Sono quindi circaquelle che - a fatica - provano a tenere assieme un impiego (spesso precario), la cura della casa e l'accudimento di uno o più figli. In una lotta (impari!) quotidiana a. Per questo adottare magari anche qui il modello mommunes potrebbero salvare tantissime madri.Ma le famiglie monoparentali sono diffuse e in costante aumento un po' ovunque. L'Eurostat pone in cima alla classifica dei nuclei familiari con un solo genitore la(34%), poi la Danimarca (29%), l’Estonia (28%), quindi Lettonia e Lituania (entrambe 25%) e la Francia (21%). Ribaltando la classifica è lala nazione con la percentuale più bassa di famiglie monogenitoriali (5%), seguita da Romania (7%) e Finlandia (8%).