Coppia gay inglese respinta 31 volte riesce a sposarsi in Chiesa: "L'amore è amore"

Una coppia omosessuale britannica che ha dichiarato di essere stataè finalmente convolata a nozze. I due, al 32esimo tentativo di richiesta di matrimonio nelle chiese del sud-est londinese,, hanno finalmente ottenuto il via libera. La cerimonia si è svolta nella Wansted United Reformed Church di East London, il mese scorso, come riporta il Bristol Post. La coppia di innamorati, originaria di Waltham Abbey, nell'Essex, aveva deciso inizialmente di aspettare a sposarsi, ma un grave problema di salute ha fatto cambiare loro idea e così Shane e David hanno iniziato a cercare un posto per il loro giorno speciale. Fermamente, avevano deciso che la loro unione non avrebbe potuto essere celebrata che in Chiesa, ma essendo omosessuali non è stato facile trovare un parroco pronto a esaudire la loro richiesta.Poi, dopo tutti i tentativi andati in fumo, il matrimonio si è finalmente celebrato il. Shane, che è vicesindaco di Waltham Abbey e consigliere comunale di Epping Forest, ha trascorso "fino a 15 ore" al telefono per trovare un luogo. Alla stampa locale ha raccontato: "Onestamente,. Ma quando ho parlato con il reverendo Tessa ho letteralmente gridato di gioia e saltato per tutta la stanza. David non mi credeva. Quando ci siamo incontrati Tessa ha detto: ''. È stata una sensazione incredibile", ha spiegato felicissimo. I due si sono conosciuti nel 2014 tramite un amico comune, diventando ufficialmente una coppia solo due anni dopo. È stato David, ingegnere elettrotecnico, a fare la proposta, mentre i due erano in vacanza con la famiglia a Creta. "" ha aggiunto. "Sembrava che tutti recitassero un copione: 'Ci piacerebbe, ma non possiamo'. Alla fine, quando ci stavamo arrendendo, è arrivata la sorpresa. Quel giorno è stato così speciale. Quella chiesa è stata una luce alla fine del tunnel. Sono stati coraggiosi e noi saremo sempre grati per questo gesto".Il giorno del tanto atteso matrimonio, il 21 ottobre scorso,ha percorso la navata per primo, Dawn Bond, 56 anni. Subito dopo è entrato, accompagnatoMaria Markham, 58 anni, eIris Markham, 79 anni. A fare da damigella per la loro unione, la figlia 15enne di Shane, Tilly; in chiesa, a celebrare il loro amore, c'erano più di 100 ospiti, e altri 40 si sono aggiunti al ricevimento al Waltham Abbey Town Hall. Sparrey, a margine di quella giornata speciale, ha detto: "È stato un giorno che non dimenticherò mai. Eravamo circondati da tanto amore. È stato un". Mentre il marito ha voluto sottolineare l'importanza del fatto che, dopo l'assidua ricerca, siano riusciti a celebrare la loro unione in Chiesa: "Laspesso vive nella convinzione che non sia possibile. Noi abbiamo dimostrato che non è vero: chi desidera sposarsi in chiesa non deve mollare. Noi ce l'abbiamo fatta e siamo felici di poter raccontare qualcosa del genere. Questo è stato davvero un momento speciale".