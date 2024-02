Daniel Radcliffe difende la comunità Lgbtq+ e si schiera contro la 'transfobica' Rowling

non ha paura. E si schiera, con decisione,e le dichiarazioni dell’autrice dei romanzi di "Harry Potter" a proposito dei trans . L’attore britannico, 33 anni, protagonista della saga del maghetto più famoso di tutti i tempi, ha avuto sempre una posizione netta: "Le donne transgender sono donne. Qualsiasi affermazione contraria cancella l’identità e la dignità delle persone trans". E non si è mai tirato indietro nel dissentire dalle dichiarazioni della scrittrice che ha creato il personaggio che lo ha reso famoso nel mondo.Mercoledì scorso, 2 novembre, Radcliffe ha scritto: "Da quando ho interpretato Harry Potter,, o in ogni modo non conformi ai confini di genere, persone per le quali ‘Harry Potter’ è stato un grande fattore di identificazione. E vederli presi in giro e attaccati nei tweet della Rowling mi ha fatto crescere la voglia di far sapere loro che non tutti, nel franchise, la pensano in quel modo". L'attore 33enne ha lavorato a lungo con il, la più grande linea telefonica al mondo di ascolto e. "Aver lavorato per anni con loro e non dire niente sull’argomento mi sarebbe sembrato assurdo", ha precisato in un’intervista all’Hollywood Reporter. Riassunto puntate precedenti: J. K. Rowling, 57 anni, ex ricercatrice di Amnesty International, ex insegnante di inglese in Portogallo, finita senza lavoro, a contare esclusivamente sugli assegni di disoccupazione, autrice di "Harry Potter e la pietra filosofale", rifiutato da dodici case editrici prima di essere pubblicato e diventare, lei – probabilmente oggi la scrittrice più ricca e più conosciuta del pianeta, la prima persona al mondo a guadagnare più di un miliardo di dollari scrivendo libri, lei è stata. Ha criticato l’eccessiva facilità della "riassegnazione sessuale", e ha auspicato il ritorno di un "robusto sistema di valutazione che i candidati devono passare". Insomma, la Rowling ha invocato più severi "". Poi ha continuato a fare uscire. In piena emergenza pandemia, ha twittato "Persone con le mestruazioni. Sono certa che c’era una parola per definirle. Aiutatemi…", sottintendendo che. Nel 2018 fu trovato un suo like sotto un tweet che definiva le donne transessuali come "uomini con un vestito". Più recentemente, l’8 marzo scorso la Rowling ha attaccato una proposta di legge che consentirebbe alle persone trans gender di cambiare genere sui documenti con maggiore facilità. Le donne trans per lei sono "". In sintesi, la Rowling dipinge i diritti trans come in conflitto con i diritti delle donne. Le sue posizioni non sono piaciute ai protagonisti di "Harry Potter", e la Rowling è stata esclusa dalla reunion del cast andata in onda lo scorso gennaio sulla HBO.