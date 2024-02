Donnexstrada, nasce il servizio di supporto ginecologico

Donnexstrada, un progetto anche per le scuole

Un sano equilibrio dell’individuo comporta un esercizio importante quanto troppo spesso trascurato: l’ascolto e la conoscenza di sé. E’ da questo principio che nasce ildi supporto ginecologico di Donnexstrada , rivolto a tutte le persone che hanno bisogno di una consulenza o una presa in carico relativa alla salute ostetrica, ginecologica e sessuale all’interno di uno spazio dove regna l’autodeterminazione, la tutela dei diritti, la libertà e il rispetto.è infatti uno dei temi chiave del progetto Donnexstrada , nonché un principio cardine se se si parla dell’importanza dei controlli ginecologici per una donna, insieme all’informazione e alla consapevolezza. L'associazione creata dalle donne per le donne , impegnata nella lotta all’ empowerment femminile , lancia quindi un’importante novità, mettendo a disposizione a prezzo calmierato un team di ginecologhe, ostetriche ed educatrici sessuali dedicato alle donne e Afab (Assigned Female At Birth, femmina assegnata alla nascita) che ne hanno bisogno. Uno spazio di libertà per le donne, che miri al raggiungimento delsulle loro scelte, decisioni e azioni.La coordinatrice del servizio di supporto ginecologicospiega: “L’obiettivo di questa novità è duplice: dare supporto in modo concreto ma anche quello di fare informazione, tramite articoli scientifici che diano maggiore consapevolezza del proprio corpo, e formazione". "Il team ha strutturato un progetto educativo da presentare alle scuole sul benessere sessuale e sull’ educazione sessuo-affettiva " prosegue la coordinatrice del servizio. E ricorda: "A oggi l’Italia è uno degli ultimi Stati membri nell’Unione europea in cui l’educazione sessualenelle scuole. La nostra associazione vuole cambiare questo stato di cose con lo scopo di connettere i giovanissimi col proprio corpo e le proprie emozioni".Perché lefino a oggi sono state un tabù? Perché anche in età adulta le donne parlano meno di sesso, di piacere, di autoerotismo, e ne sanno meno degli uomini? Perché una donna che non vuole portare avanti la gravidanza è sola? Sono tanti i quesiti che restano senza risposta e ai quali il nuovo servizio di Donnexstrada vuole porre fine.Oltre al servizio ginecologico, Donnexstrada lancia anche un altro progetto altrettanto significante: il servizio nutrizionale . Fautrici del pensiero secondo cuisono in una costante connessione e influenza reciproca, la squadra dicollabora a stretto contatto con le psicologhe prendendosi cura delle pazienti in modo olistico. “Teniamo a mente che i disturbi alimentari sono complessi da trattare quindi pensiamo che la collaborazione con le strutture, i servizi e le associazioni nelle diverse regioni di Italia sia fondamentale per costruire una rete di supporto e trattamento, un esserci insieme sistemico”, aggiungepsicologa psicoterapeuta i.f. responsabile del supporto nutrizionale.“Credo fermamente che i diritti vadano garantiti ad ognuno. Purtroppo, a oggi il diritto all’aborto e alla salute sessuale non lo sono" dice, vicepresidente Donnexstrada. E aggiunge: "Solo cone cercando soluzioni possiamo offrire un'alternativa valida per le persone". "Sono molto contenta di questo team e del lavoro che l'associazione sta facendo contro la violenza di genere e per il benessere di tutte le persone”, conclude la vicepresidente. Il servizio ginecologico e nutrizionale sono due mattoncini che si sommano al grande lavoro che l'associazione sta facendo a supporto delle donne e a favore della loro