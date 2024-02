Elisabetta Faggiana, esempio di 'cervello espatriato' che ha conquistato Londra con il suo turismo

C’è una imprenditrice italiana che ha creato un nuovo modo di concepire il turismo. L’idea è quella di coniugare unicità, qualità e sostenibilità, valorizzando territori e comunità locali. L’ultima sua creazione si chiama Unexpected Italy ed è classificata tra le finaliste di Top ten Innovators di Shell live Wire.

L'esempio di 'cervello espatriato' che ha conquistato Londra

La storia di Elisabetta Faggiana, questo è il suo nome, racconta di come le donne ce la fanno anche fra difficoltà e diffidenza. E racconta anche un po’ del nostro Paese, farraginoso e complicato.

Il suo successo nasce da lontano, nel vero senso della parola, e percorre migliaia di chilometri attraversando la manica. Elisabetta, infatti, è un esempio di ‘cervello espatriato’ e rientrato in patria. Questa ragazza nasce ad Arzignano, in provincia di Vicenza, da mamma inglese e papà italiano. Con la laurea in tasca, inizia un percorso formativo e professionale molto vario, che si snoda fra Galles, Milano e Dubai. Ma è proprio nella capitale britannica che avviene la svolta. L’ambiente eclettico, dinamico e imprenditoriale della City la stimola a lanciarsi in un business tutto suo. Qui incontra anche quello che diventerà suo marito, Savio Los. Insieme a lui inventa il London Fitness Tour, grazie al quale poter scoprire la Londra più autentica e inaspettata a passo di fitness.

“Il prodotto piaceva molto ma ricevevamo sempre più richieste da parte di turisti a cui piaceva il modo in cui visitavamo la città ma che erano frenati dall’idea di voler fare fitness – racconta Elisabetta -. Ho perciò deciso di ampliare il concept e trasformare London Fitness Tour in Unexpected London, esperienze urbane per piccoli gruppi alla scoperta della Londra più vera”.

Diventa responsabile del gruppo Turismo e Ospitalità, il più importante club di direttori d’azienda del Regno Unito e viene selezionata da Talented Italians in the UK tra gli Italiani più talentuosi del Regno Unito. Nel 2019 Unexpected London cresce velocemente ma il Covid cambia i piani di tutti, anche di questa giovane italiana di successo. “Eravamo alla ricerca di nuove guide quando è arrivata la pandemia che ci ha bloccato completamente – racconta Faggiana -. Chiusi in casa ad osservare una città che si svuotava e la natura che riprendeva vita ho iniziato a ragionare sul futuro di quello che stavamo facendo ed il futuro del turismo”.

Decide, così, di provare ad ampliare all’Italia il concept turistico che lei e il marito stavano sviluppando nel Regno Unito. Naturalmente la Brexit gioca la sua parte. Quella Londra vitale, multietnica, colorata, da sempre simbolo di inclusione, sta cambiando. E lei nonostante la doppia cittadinanza non si sente più a suo agio. “Sentivamo una insofferenza di base e non riconoscevamo più l’Inghilterra a cui eravamo abituati” racconta l’imprenditrice.

Certo, tornare a casa è sempre bello ma inevitabilmente ti rimette davanti agli occhi le storture a cui, prima di partire, eri quasi abituato. “Le difficoltà ci sono state, soprattutto nell’affrontare la tanto temuta burocrazia italiana, che per me è diventata ‘ufficio complicazioni affari semplici’ – dice col sorriso Elisabetta Faggiana -. Mentre a Londra ho costituito la società in qualche giorno e con qualche centinaio di sterline, qui ci sono voluti parecchi mesi e migliaia di euro”.

Avere sempre più donne ai vertici di aziende e startup: l'obiettivo di Elisabetta

Ma essere imprenditrice significa credere nelle proprie capacità fino in fondo, senza demoralizzarsi o lasciarsi abbattere dagli insuccessi, perché tutto insegna e fa crescere. “Servono doti importanti come essere multitasking, creative, caparbie, empatiche e su questo noi donne abbiamo una marcia in più – spiega -. I pregiudizi ancora ci sono. Nonostante tu sia la fondatrice e l’amministratore unico della società, capita che l’interlocutore si interfaccia con l’uomo della compagine sociale, cercando di metterti in secondo piano in quanto donna. Ma basta poco per rimetterli al loro posto. Per il resto, viviamo in un’epoca in cui le imprenditrici possono ottenere maggiori incentivi. Ora il prossimo step sarà avere sempre più donne ai vertici di aziende e startup”.

Così, dopo tante avversità, finalmente arrivano le soddisfazioni. “Abbiamo cominciato a vincere bandi e ad avere riconoscimenti che ci stanno aiutando ad accelerare il business – racconta con soddisfazione -. Siamo gli unici finalisti europei di 'Shell Live Wire Top Ten Innovators', a giorni annunceranno i vincitori, ed inoltre siamo stati selezionati dall’Ambasciata Italiana a Berlino tra i finalisti per un progetto di startup innovative che andremo a presentare il 10 novembre”. Insomma c’è ancora tanto da fare ma le vie delle signore possono essere infinite, anche nel campo dell’imprenditoria.