Fashion Expressions: The Stories She Wears. Il programma di formazione sulla moda per promuovere l'emancipazione femminile

"Stiamo lavorando per cercare delle soluzioni innovative volte a sostenere le giovani donne"

Gestione della salute mestruale, pubertà: il programma completo Lorenzo Bertelli, Prada Group Marketing Director & Head of Corporate Social Responsibility, ha esaltato il lavoro svolto dal Gruppo Prada: "Questo programma di formazione riflette la convinzione del Gruppo che la moda sia un mezzo attraverso cui si può fare del bene. Siamo onorati di collaborare con UNFPA a questo progetto unico nel suo genere, che ci consentirà di sfruttare il potere sociale ed economico del nostro settore con l’ambizione di creare una società sempre più inclusiva e paritaria”. Il programma prevede anche sessioni educative complete sulla salute sessuale e riproduttiva, che coprono argomenti come la gestione della salute mestruale, la pubertà e la prevenzione delle gravidanze adolescenziali. Inoltre, le partecipanti ricevono una formazione sulla prevenzione e la risposta alla violenza di genere, dotandole di competenze preziose per contribuire a combattere le pratiche dannose, tra cui le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni infantili. Malika Savell, Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer, Prada Group, The Americas, ha concluso ritenendosi molto soddisfatta della collaborazione: "Siamo entusiasti di continuare ad approfondire la nostra partnership con l'UNFPA per guidare e potenziare la prossima generazione di professioniste attraverso il progetto Fashion Expressions: The Stories She Wears. È un privilegio per il Gruppo Prada impegnarsi a favore delle opportunità per le giovani aspiranti stiliste di tutto il mondo". Una volta finiti i sei mesi di stage, le tirocinanti mostreranno i loro lavori in una presentazione di fine anno in Ghana o in Kenya. , Prada Group Marketing Director & Head of Corporate Social Responsibility, ha esaltato il lavoro svolto dal Gruppo Prada: "Questo programma di formazione riflette la convinzione del Gruppo che la moda sia un mezzo attraverso cui. Siamo onorati di collaborare con UNFPA a questo progetto unico nel suo genere, che ci consentirà di sfruttare il potere sociale ed economico del nostro settore con l’ambizione di creare una società sempre più inclusiva e paritaria”. Il programma prevede anche sessioni educative complete sulla salute sessuale e riproduttiva, che coprono argomenti come la gestione della. Inoltre, le partecipanti ricevono una formazione sulla prevenzione e la risposta alla violenza di genere, dotandole di competenze preziose per contribuire a combattere le pratiche dannose, tra cui le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni infantili.

Un programma di. È questa l'iniziativa dell', l'agenzia delle Nazioni Unite per la salute sessuale e riproduttiva, e delche insieme si uniscono per la promozione dell' uguaglianza di genere e il ruolo di leader nell'industria della moda, grazie a una partnership innovativa: il programma pilota,Il progetto mira a sfruttare il potere sociale ed economico della moda come veicolo per promuovere l', la salute sessuale e quella riproduttiva attraverso un programma di formazione di sei mesi per giovani donne in Ghana e Kenya.Il programma fornisce aconoscenze e competenze pratiche rilevanti per l'industria della moda e facilita gli stage presso aziende locali, pera lungo termine. Inoltre, cerca di promuovere una più profonda comprensione dei diritti sessuali e riproduttivi e di ridurre la vulnerabilità ae alle pratiche potenzialmente rischiose per la salute. Dell'iniziativa ha parlato, Chief of Strategic Partnerships: "L'Unfpa sta lavorando con l’industria creativa per cercare soluzioni innovative volte a sostenere lein difficoltà e consentire loro di prendere piena coscienza dei loro diritti e liberare il loro pieno potenziale. La moda è una ‘piattaforma globale’ che garantisce formazione e sviluppo sostenibile a lungo termine. Siamo orgogliosi di lanciare la nostra partnership con il Gruppo Prada attraverso questo programma d'impatto che si concentra sull'inclusione economica delle donne, ampliando i confini per le soluzioni di sviluppo sostenibile e che rappresenta un trampolino di lancio per nuove collaborazioni negli anni a venire". Grazie a questo programma,stanno acquisendo preziose esperienze e conoscenze in diversi settori, tra cui il design e la produzione di moda, con particolare attenzione alle tradizioni e agli stili locali, alla moda riciclata, al design di tessuti tradizionali e l'alfabetizzazione finanziaria, tra cui la contabilità, il budgeting e la gestione aziendale.