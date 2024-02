Fatphobia, chi ha paura del grasso? La battaglia dell’influencer canadese Jen

"Essere in salute non è la stessa cosa per tutti"

Chi l’ha detto chesolo perché? "Per alcune persone – scrive Jen in un suo post – questi stili di vita non sono fattibili: nessuno merita di essere bullizzato per questo. Jen, una influencer canadese, si batte per far sapere a tutti che si è. Per farlo si è affidata ai social, dove la fondatrice del canale @vibrantvvbeauty , su Instagram, ha condiviso un messaggio positivoossia il terrore del grasso. Jen da tempo utilizza i suoi canali social per puntare l'attenzione su questioni come l' accettazione del corpo e la. Nel suo ultimo post, l'influencer di Toronto si è fatta unallo specchio indossando unbianchi e neri. Nella didascalia, Jen ha parlato deiche riceve online e di come le persone, tutte e a prescindere dai chili di troppo, devono essere trattate con, indipendentemente dalla loro situazione fisica.È trascorsa "Un'altra settimana di commenti – scrive Jen – in cui mi dicono che le foto di persone grasse che si godono la vita non fanno che '' e ''. Ma non si può valutare la salute di qualcuno semplicemente guardandolo.". E non è giusto dunque, sottolinea Jen, "Che levengano chiamate molto più spesso, da persone che non le conoscono affatto. Dovremmo invece trattare le persone con rispetto indipendentemente dal loro stato di salute”. Jen continua dunque a sfidare "il sistema" spiegando che, indipendentemente dal proprio stato fisico, ciascuno è "prezioso"."Non devi la salute a nessuno – scrive Jen –. Non devi essere sano per essere un cittadino prezioso. Non hai nemmeno bisogno di lottare per la salute per meritare rispetto.. Perché alcune persone, dare la priorità alla salute non è fattibile... Ma nessuno dovrebbe essere giudicato per questo”. E ancora: "Mettiamo il benessere su un piedistallo, ma con 'salute', ciò che molte persone in realtà intendono è che dovremmo lottare unicamente per avere un corpo magro e muscoloso . Che dovremmo mangiare solo determinati cibi e allenarci strenuamente e regolarmente. Questo può essere, ma che dire degli aspetti della salute delle persone perfettamente in forma che non possiamo vedere, e che salutari non lo sono affatto? Che ne sappiamo degliche stiamo assumendo, delle relazioni amorose che manteniamo?".Continua la canadese: "Le persone grasse sono accusate di essere, per aver trascurato la loro salute. Ma che dire degli atleti che si sottopongono a vari interventi chirurgici solo perché vogliono continuare a competere nonostante un infortunio? O dei dirigenti aziendali che dormono a malapena e risultano performanti con una dieta 'sana' in cui non mancano stimolanti e alcol? Perché i giudizi, e pregiudizi non valgono per questo tipo di individui?" si chiede Jen. "– precisa l'influencer –. È tanto chiedere un po' di coerenza?". "Seio dalla tua lista di abilità o priorità", ha concluso nel suo post. Da parte loro, nei vari commenti, i followers hanno elogiato l'influencer per aver condiviso un simile messaggio di body positivity . E non sono mancati gli apprezzamenti: "Vero al 100%!" ha commentato un utente. "Sì! Tutti sono degni e vanno rispettati!" ha condiviso un altro. "Hai tradotto in parole quello a cui stavo pensando. Grazie, meravigliosa, Jen".