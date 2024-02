Fedez, anniversario dalla diagnosi di tumore: "Oggi qua coi miei figli"

Uno scatto con la piccola Vittoria e il primogenito Leone, finalmente con il sorriso.ha condiviso mercoledì sera uno scatto con i figli su Instagram, in occasione di un anniversario molto importante: "in questo esatto giorno mi trovarono" scrive il cantante sui social ricordando il 15 marzo 2022 e quella terribile diagnosi. La scoperta del cancro, l'operazione , la riabilitazione. E poi i problemi con gli psicofarmaci con i quali ha provato a tenere sotto controllo il trauma subito. Perché, nonostante il 33enne si sia sempre definito un privilegiato, per aver scoperto preventivamente il tumore, per essersi potuto curare subito, sempre di un evento traumatico si tratta."Ricordo nitidamente che, ancora prima della morte, fu il pensierouna volta diventati grandi", spiega ancora una volta Fedez, che già in passato aveva raccontato questo suo timore in una delle prime sedute dallo psicologo dopo la diagnosi . "Oggi sono qua, dopo aver passato una bellissima giornata insieme a loro. Sono grato per tutto questo" conclude nel post. Il marito di Chiara Ferragni, tornato recentemente ad apparire sui social dopo essersene allontanato per qualche settimana dopo Sanremo, in quest'anno ha spesso parlato del tumore al pancreas , non nascondendo la sua fragilità né le emozioni che hanno accompagnato il suo percorso di riabilitazione. Tra queste ha ammesso che quella più intensa, più dura da sopportare, soprattutto la primavera scorsa, è stata proprio la paura di non essere ricordato dai suoi figli, in caso l'operazione di asportazione del cancro non fosse andata bene. In effetti se il primogenitoquando il padre è stato ricoverato in ospedale per l'intervento, e aveva già potuto trascorrere con lui alcuni momenti indimenticabili, la piccola Vittoria ha festeggiato il. Un appuntamento che Fedez si è più volte rammaricato di aver perso. Ed era difficile che, in caso di scomparsa, la figlia minore di casa Ferragnez avrebbe avuto molti ricordi del genitore da conservare. A un anno di distanza, poter invece trascorrere una giornata con i suoi bimbi, giocando con loro, finalmente consapevole che quel peso, soprattutto psicologico , non deve più affrontarlo da solo, ha reso per Fedez l'anniversario di quel traumatico momento una giorno felice, da vivere finalmente con il sorriso.