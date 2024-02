Festa della Mamma: dieci idee regalo che fanno bene al cuore, all’ambiente e al prossimo

Adottare un albero o un alveare

I fiori non passano di moda

Regali solidali

Un regalo inaspettato che fa bene al cuore, all’ambiente e al prossimo per una delle persone più importanti: la mamma. In occasione della, domenica 8 maggio, ecco alcuni consigli per doni originali, solidali e socialmente sostenibili.Per una mamma green e digitale, si può optare pero di un. Nel primo caso basta collegarsi alla piattaforma “” che permette di piantare e regalare alberi a distanza e seguire online la loro storia. Per la Festa della Mamma sono stati selezionate delle piante molto particolari come l’arancio, la mangrovia, il palissandro, la graviola e la caoba ( treedom.net ). L’azienda, una start-up agri-tech che sviluppa sistemi intelligenti di monitoraggio e diagnostica per la salute delle api , propone l’adozione di un alveare e del suo miele. Grazie alla tecnologia 3Bee, ogni adozione di alveare consente di proteggere da 1000 fino a 10 mila api e produrre fino a 5kg di miele.Per un anno intero, ogni giorno, si potranno seguire direttamente da un’app tutti i parametri vitali delle api, leggere aggiornamenti regolari, guardare foto e video registrati in apiario direttamente dall’apicoltore. Regalare un alveare 3Bee è semplicissimo. Sul sito di 3Bee.com è possibile sceglieree, a seconda dell’ambiente in cui le api sono stanziate, selezionare la fioritura da impollinare e quindi. Con l’adozione si riceve il certificato di adozione personalizzato e al termine della stagione apistica, sempre nel rispetto dei tempi di produzione delle api, si riceve direttamente a casa, un barattolo del miele scelto e prodotto dalle api dell’alveare adottato. fiori sono sempre un’ottima idea. Se poi fanno hanno una finalità benefica, il regalo per la mamma sarà doppio. Come quello pensato per: in tutti i punti vendita Coop Italia, fino all’8 maggio è possibile acquistare una mini calla per contribuire alla ricerca contro la malattia dell'Alzheimer . Per ogni piantina venduta, infatti, sarà devoluto un euro all’Associazione Italiana Ricerca Alzheimer (), per sostenere tutti gli sforzi in campo scientifico portati avanti dall’associazione e dai suoi ricercatori. Immancabile, che l’8 maggio torna a colorare tantissime piazze, fisiche e virtuali, in tutta Italia, per sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne . Un fiore speciale che, in 38 anni di vita, è diventato il simbolo della Festa della Mamma e un prezioso alleato per la salute al femminile.L’azalea della ricerca ha, infatti, permesso nel tempo di raccogliere oltre 280 milioni di euro. Risorse che hanno consentito ai migliori scienziati oncologici di lavorare senza interruzioni, per curare con maggiore efficacia tutte le pazienti. A fronte di una donazione di 15 euro, insieme alla pianta viene consegnata la specialecon informazioni sufirmate dall’ambasciatrice AIRC Antonella Clerici (protagonista anche della copertina), dalla foodblogger Monica Papagna e dallo chef Stefano Sforza. Per chi desidera fare una sorpresa alla mamma a distanza è possibile ordinare l’azalea della ricerca anche su Amazon.Il portale di cosmetica biologica e naturale “” dedica una doppia sorpresa a tutte le mamme. Fino all’8 maggio, acquistando online almeno 25 euro di prodotti - tutti naturali e biologici - 3 euro saranno destinati all’ Libellule Onlus , nata nel 2015 da un’idea della dottoressa Paola Martinoni per occuparsi delle donne con tumore . Ma non solo. Tutte le clienti che aderiranno a questa iniziativa e che quindi contribuiranno alla donazione, riceveranno in omaggio una “”, confezionata ad hoc per l’occasione e corredata da una cartolina di ringraziamento a tema (“Amorevole” è un laboratorio artigianale con sede in Italia, che realizza a mano idee regalo con sapone profumato rigorosamente italiano).Il regalo per le mamme che credono nella ricerca sono i. Quest’anno i biscotti sono disponibili in una rinnovata confezione colorata ed esclusiva e in tre differenti gusti: pasta frolla al burro, al cacao con gocce di cioccolato e con farina integrale. Ancora una volta nascono dalla collaborazione tra Fondazione Telethon e la storicache ha realizzato i biscotti con materie prime di qualità, seguendo ricette originali e gustose. Le scatole di latta, in tre differenti colori (rosa per i biscotti di pasta frolla al burro, celeste per quelli al cacao con gocce di cioccolato e verde per i biscotti con farina integrale), sono decorate con un’illustrazione fresca e allegra:che unisce le scatole a formare un quadro unico, proprio per simboleggiare ogni singoloche sostiene la ricerca e dona speranza alle mamme dei. I “Cuori di biscotto” sono già disponibili sullo shop solidale del sito di Telethon. Inoltre grazie alla collaborazione con il Si.Na.G.I., si possono trovare anche nelle edicole aderenti all’iniziativa., Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica , per la Festa della mamma 2022 ha lanciato una nuova collezione di t-shirt, le “”, ideate e realizzate dalla sezione Aisla di Cremona. In vendita sul negozio solidale (online) di Aisla oltre alle magliette ci sono tante altre idee regalo: in tutti i casi il ricavato servirà a sostenere l’assistenza ai malati di SLA. Per l'occasione, invece, la Lega del filo d’oro (sul proprio sito internet) propone vari: un angioletto in ceramica, un braccialetto, una lampada e una tazza. Con un contributo minimo che va da 10 a 25 euro si può fare un regalo originale che assume un significato ancora più intenso: aiutare tanti bambini, ragazzi e adultia uscire dal buio e dal silenzio nei quali sono confinati grazie a interventi precoci di diagnosi e a programmi di educazione e riabilitazione personalizzati. Oxfam Italia propone una serie didal costo compreso tra i 10 ed i 57 euro, a seconda del progetto al quale si decide di devolvere la somma spesa. Per esempio la card “Pulcino” si sostiene le famiglie contadine del Sud del mondo, sempre più condizionate dal cambiamento climatico e dalla volatilità dei prezzi del cibo. Anche la bottega solidale di Medici senza Frontiere propone tante idee regalo per la Festa della Mamma: dalallapassando per il segnalibro. Tutti prodotti da 5 a 16 euro che contribuiscono a sostenere i progetti di Medici senza Frontiere attivi in 80 paesi del mondo.