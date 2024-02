Gen Z: raddoppia la probabilità di identificarsi come Lgbt. Lo rivela il censimento inglese

Le persone di età compresahannorispetto alla media della popolazione, secondo i nuovi dati emersi da un report, che rivelano il vero quadro dell'orientamento sessuale in Gran Bretagna. Nel Censimento 2021, per ladi raccolta dati, sono state poste alla nazione domande sull' identità di genere e sull' orientamento sessuale . Le richieste erano volontarie e sono state rivolte solo alle persone di età pari o superiore ai 16 anni, in Inghilterra e Galles.I giovani e giovanissimi, comunemente racchiusi nella categoria chiamata, sono stati il gruppo di età con più probabilità di identificarsi come lesbiche bisessuali o con un altro orientamento sessuale minoritario, secondo quanto riportato mercoledì dall'ONS. Rispetto alla popolazione generale, la probabilità di identificarsi come LGBT+ è deldella popolazione intervistata. La maggioranza de* Gen Z si identifica come, dichiarando di essere attratt* sia da uomini che da donne. Si tratta di una percentuale doppia rispetto a quella dei giovani tra i 16 e i 24 anni che si sono identificati solo come gay o lesbiche: il 4% contro il 2,11%. La situazione si ribalta però in tutte le altre fasce d'età, dove è più probabile che si identifichino come gay o lesbiche piuttosto che come bisex. Anche la percentuale di persone di età compresache si sono identificate come LGBT+ è stata elevata, ma è andata calando con ogni classe di età successiva. I dati del censimento mostrano una leggera prevalenza di donne tra coloro che hanno una probabilità maggiore di identificarsi come lesbiche, gay, bisessuali o di un altro orientamento sessuale, rispetto agli uomini: 3,32% rispetto al 3%. Le donne avevano anche il doppio delle probabilità di dichiararsi bisessuali rispetto agli uomini: più di due terzi, ovvero il, delle persone che si sono. L'ONS ha pubblicato i primi risultati all'inizio di gennaio, quando ha rivelato che più di 250mila persone in Inghilterra e Galles si identificano come transgender Circa(3,2%) si sono identificate come LGBT+ , dichiarando al Censimento di essere "gay o lesbiche", "bisessuali" o "di altro orientamento sessuale". All'epoca, l'associazione di beneficenzaaveva salutato i risultati come un "". Nancy Kelley, direttore generale di Stonewall, ha dichiarato ora: "Negli ultimi due secoli di raccolta dati attraverso il Censimento nazionale, le persone LGBTQ+ sono state, con le storie delle nostre comunità, della nostra diversità e delle nostre vite che non sono state raccontate e tramandate a livello nazionale". "Quello di oggi è un passo avanti storico dopo decenni di campagne di Stonewall per registrare l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel Censimento, dipingendo finalmente un quadro accurato della variegata '' in cui viviamo."