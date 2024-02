Cooperativa di comunità

Davide Lazzaretti

San Giovanni delle Contee

La coop “Il Borgo”

Il lavoro delle donne passa (anche) dalle cooperative di comunità. I numeri dello studio di Confcommercio sull’ occupazione femminile parlano chiaro: in Italia la percentuale delle lavoratrici è delcontro unaL’11,1% della disoccupazione made in Italy è donna . Tra le occupate con un contratto da dipendente, il 75% lavora neldi mercato che peraltro risulta essere anche il settore più attrattivo per le autonome. Il confronto con gli altri Paesi è impietoso e racconta ancora una volta la storia di un’Italia a due velocità. Al Nord, ilè di due punti e mezzo sotto la media europea, al Centro di 5 punti, al Sud di addirittura 25. Se a ciò si aggiunge il fatto che più di una persona su sette (14,9%) pur lavorando ha un reddito da povero assoluto , quasi una su cinque (19,5%) ha un, quasi tre su dieci (29,4%) sono in condizioni di vulnerabilità (una malattia, un divorzio o perfino la scelta di avere un figlio rischiano di condurla alla soglia della povertà) e che a subire maggiormente questa condizione sono il sesso femminile e i giovani, soprattutto se residenti al Sud, la faccenda si fa ancor più complessa.dei tempi di vita con quelli dell'occupazione, politiche attive e riorganizzazione dei servizi sono l’unica soluzione per uscire da questo vortice.Ci sono peròche lasciano ben sperare. Modelli di resilienza tutta al femminile che, oltre a dare prova di grande coraggio, rappresentano un valore aggiunto per le comunità in cui operano. Tre di questi trovano casa in, nella provincia di Grosseto, in aree marginali a rischio spopolamento. Sono le cooperative di comunità “” a Roccalbegna, “” sita nell’omonima località e “Il Borgo” a Montelaterone. Modelli di aggregazione sociale gestite da imprenditrici che hanno dimostrato di essere in grado di costruire risposte condivise dai cittadini a bisogni collettivi.Ne abbiamo parlato con le presidenti(Coop. “Davide Lazzaretti”),(Coop. “San Giovanni delle Contee”) e(Coop. “Il Borgo”).: "Ci siamo incontrate in un momento delle nostre vite in cui una delle priorità era costruire un progetto solido e proiettato al futuro. Siamo tornate a vivere in questi luoghi e alcune di noi li hanno scelti dopo tanti anni in giro per il mondo. Ci siamo trovate a parlare lo stesso linguaggio, fatto di tutela delle tradizioni, riscoperta delle ricchezze del territorio, rigenerazione economica e sociale e ci siamo a vicenda motivate per rendere realtà queste idee".: "Era il 2018. Abbiamo iniziato chiedendoci cosa ci potesse servire, facendo delle riunioni a tema. Cosa sappiamo fare? Che cosa potrebbe servire alla nostra comunità? Cosa possiamo offrire ai turisti? Ci siamo tirate su le maniche e abbiamo scritto una sorta di carta d'identità degli abitanti, del territorio e, soprattutto, di cosa sapevamo fare".: "Tutto è iniziato nel 2016. Iniziammo aprendo il circolo Arci di Montelaterone, un borgo meraviglioso ma fantasma. Non c’era più nulla, nessuna attività, nessun luogo di socialità. Coraggiosamente, ci siamo unimmo dando inizio al nostro progetto che oggi conta un bar, una bottega della salute, un emporio di comunità, un punto servizi pagamento, una mensa agricola e sociale, un albergo diffuso, un ostello e un’aula multimediale.: "La nostra forza è la cooperazione. Anche in ambito privato cerchiamo di aiutarci e sostenerci l'un l'altra. Le nostre famiglie fanno parte del progetto, ci aiutano e ci sostengono partecipando attivamente alle iniziative. Uno degli obiettivi del nostro impegno è lavorare affinché nella nostra comunità possano esistere nuovi servizi e opportunità per le famiglie, il tempo libero, i figli. Solo così le donne potranno vivere più serenamente, a partire da noi".: "Gli ingredienti sono: tanta, tantissima passione per il lavoro, altrettanto amore per la comunità, coinvolgimento della famiglia nel progetto. La collaborazione è fondamentale e ne abbiamo avuto prova durante la pandemia. Le cooperative sono grandi famiglie allargate. Per questo riusciamo a far conciliare tutto: lavoro, passione e famiglia".: Come per tutte le donne, fare fronte a tutti gli impegni e le responsabilità è faticoso ma la cooperativa di comunità permette di gestirli al meglio e, allo stesso tempo, consente di costruire un processo virtuoso per tutta la comunità, generando lavoro a km zero, con notevoli benefici in fatto di qualità della vita".: "La storia dei nostri territori è fatta di tante madri, mogli, nonne alla guida di famiglie contadine, di minatori, di pastori. Famiglie molto numerose, in cui le donne crescevano, educavano, nutrivano intere generazioni, prendendosi cura di tutti gli aspetti, da quelli economici ai problemi del quotidiano. Le donne spesso sono state silenziose custodi della storia familiare e motore instancabile del loro progresso. E se il concetto di ripartenza fosse in realtà essere capaci di rivolgere lo sguardo al passato, nell'ottica del riscoprire quanta forza e determinazione, quanta capacità di lottare per ciò in cui si crede e in quello che amiamo, fossero insite nella parola 'donna'?".: "Secondo me, anzi noi, certamente sì: il futuro passa proprio da queste zone. Alle cooperative di comunità spetta il compito di ricostruire la memoria storica dei nostri piccoli paesi e farla conoscere alle generazioni di domani".: "Sicuramente le cooperative di comunità sono custodi di futuro. Le contraddistingue l’amore per l’ambiente, ingrediente necessario per lo sviluppo strategico di un territorio. Il (tanto) tempo che dedichiamo al nostro lavoro è un investimento per il futuro nostro e dei nostri figli. Abbiamo una grande responsabilità: far capire a chi non crede allo sviluppo delle aree interne che si può fare. Con il nostro progetto abbiamo dimostrato che è possibile vivere in un borgo con generosità e con gli occhi puntati verso una progettualità strategica di sviluppo".La coop di comunità Davide Lazzaretti nasce alle pendici del monte Labbro nel 2019, dalla volontà e dalla determinazione di undel territorio del comune di Roccalbegna che hanno creato un circuito di ricettività diffusa, il "", con affitto di appartamenti nei borghi storici. La cooperativa cura percorsi trekking di cicloturismo ed enogastronomia, il servizio di centri estivi per bambini e di attività educative e sportive pomeridiane nel dopo scuola. Realizza altresì prodotti artigianali di cartoleria ispirati al progetto e un laboratorio di riuso dei materiali tessili.La coop di comunità San Giovanni delle Contee si occupa di, gestisce una bottega della salute, un emporio di comunità, un piccolo ufficio informazione per turisti e residenti, ha organizzato una rete di ospitalità diffusa. Le attività sono finanziate dagliche porta in tavola piatti riscoperti nella memoria degli anziani del posto realizzati con materie prime locali o acquistate da aziende piccole o addirittura a rischio chiusura.La coop di comunità “ Il Borgo ” vuole creare una cooperativa nel settore. Dapprima ha riqualificato la vecchia struttura, proprietà della Diocesi, per trasformarla in ostello. Dopo, è stata la volta dell’albergo diffuso, dell’emporio di comunità e della mensa agricola e sociale. Tra le altre attività realizzate figurano(piccoli servizi alla persona per persone anziane), socio-sanitari (già sede di una Bottega della salute) e di pubblica utilità.che dovrebbero svegliare le coscienze di istituzioni e comunità tutte: dall’energia e dal lavoro del gentil sesso passa tutto il presente che serve per costruire futuro. Facciamone tesoro prima che sia troppo tardi.