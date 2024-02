Il nuovo trend su TikTok, #stayathomegirlfriend. Una vita incentrata sul lusso e la cura di sé

Un nuovo trend sta spopolando su TikTok : è la, giovani donne che impegnano il loro tempo ado del marito. Trascorrendo il tempo fra una lezione di yoga, bibitone energetico, sessione di shopping e un salto al supermercato. Una vita priva di preoccupazioni in cui a provvedere all'economia familiare è esclusivamente l'uomo. C'è proprio un hashtag che utilizzano queste ragazze:, che vanta oltre 134 milioni di visualizzazioni. "Le fidanzate che stanno a casa" si tengono occupate con faccende domestiche e pubblicano video in cui mostrano la loro "morning routine", cosa fanno ogni giorno per il proprio ragazzo.Una delle più famose è l'influencer e creator. Sotto ai suoi video commenta: "ecco qual è la routine di una ragazza di casa di 25 anni" o ancora "la giornata di viaggio della fidanzata che sta in casa". Kendel si descrive come una persona che ama pulire e cucinare " cooking and cleaning are my favorite acts of service " e lo mostra con filmati in cui si riprende mentre prepara il caffè al compagno, si occupa delle stoviglie e di cucinare i pranzi e le cene per la sua metà. Ma non si occupa solo della casa e di lavare e stirare, Kendel, con una particolare attenzione all'estetica del corpo: trucchi, bei vestiti e tanto esercizio fisico. Un'altra influencer che ha spopolato è, conosciuta così su TikTok. Anche lei raccontae pubblica video in cui si trucca.Ma non è sempre oro quel che luccica. TikTok è invaso dai video, da milioni di views, di ragazze che descrivono la loro apparenti " vite perfette ". In uno dei suoi vlog,impugna il suo diario e lo apre per scrivere i suoi piani della giornata. La creator @1000mgibuprofen è riuscita a fare un fermo immagine su una pagina di diario che mette in evidenza quanto in realtà. Sulla carta c'era scritto: "insoddisfatta de mio aspetto", "stagnazione nella mia carriera/soddisfazione/appagamento" e "mancanza di vita sociale divertente/eccitazione". Un lato di realtà che non coincide con quella che propone sui social.Una realtà che però, come afferma una giovane ragazza francese sul suo profilo di TikTok: "di questi tempi. Voglio solo diventare una moglie casalinga, prendermi cura di me, avere una piccola bambina e sentirmi rilassata e felice". Leche ricevono queste ragazze sotto ai loro video pubblicati sono molte. Un utente commenta: "Ogni volta che vedo i video di queste 'stay at home girlfriends' mi chiedo: cosa succederà quando vi lascerete? Non c’è nemmeno un contratto, come nei matrimoni, che potrà proteggerle.". Il problema, oltre alla possibileal di fuori della coppia, è il. Le "stay-at-home girlfriends", infatti, oltre a passare la giornata nell'ozio, scelgono spesso compagni ricchi, alcuni di questi sono milionari. La terapista relazionaleha commentato il fenomeno: "La co-dipendenza riguarda una persona che dipende da un'altra al punto da essere controllata o manipolata da quella persona".