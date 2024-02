India, bambina di otto anni diventa suora e rinuncia al patrimonio da 60 milioni di dollari

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BBC News (@bbcnews)

Se Suor Cristina si è spogliata della tonaca per inseguire il suo sogno come cantante, c’è anche chi compie il percorso inverso. E’ il caso di, una bambina di otto anni che sarebbe potuta crescere e studiare per gestire l’attività dimultimilionaria appartenente alla sua facoltosissima famiglia, con un patrimonio stimato di 60 milioni di dollari.Ma la piccola ha scelto di farsi suora , vivendo così una vita spartana, vestita con sari bianchi, a piedi nudi e andando di porta in porta a chiedere l'elemosina. La storia è stata raccontata dalla Bbc che spiega che isono tra iche seguono il giainismo, una delle, nata in India più di 2.500 anni fa. Gli studiosi religiosi affermano che il numero di giainisti che rinunciano al mondo materiale ènel corso degli anni, sebbene i casi che coinvolgono bambini giovani come Devanshi siano rari.Ladi Devanshi Sanghvi, la maggiore delle due figlie di Dhanesh e Ami Sanghvi, è iniziata la scorsa settimana quando, nella città di, nello stato occidentale del Gujarat, ha preso i “diksha” - i voti di rinuncia - alla presenza di anziani. La bimba è arrivata alla cerimonia ingioiellata e vestita di sete pregiate. Sulla sua testa poggiava una corona tempestata di diamanti. Dopo la cerimonia, a cui hanno partecipato migliaia di persone, è rimasta in piedi con altre suore , vestita con un sari bianco che le copriva anche la. Nelle fotografie, la si vede con in manoche ora dovrà usare per spazzare via glidal suo cammino per evitare di calpestarli accidentalmente. I sanghvis appartengono all'unica setta giainista che accetta monaci bambini mentre le altre tre ammettono solo adulti.Da dopo la cerimonia la piccola vive in un, un monastero di monaci e monache giainisti. “I suoi genitori non sono più i suoi genitori, ora è una sadhvi (una suora ).. Ora dovrà andare ovunque a piedi, non potrà mai prendere nessun tipo di trasporto, dormirà su un lenzuolo bianco per terra e non potrà mangiare dopo il tramonto” racconta un’amica della bambina alla Bbc. I genitori della bimba erano già famosi per essere “” e Devanshi viene descritta come “incline allasin da quando era piccola”: pare che non abbia mai guardato la televisione e non sia mai stata in centri commerciali e ristoranti, come riporta il “Times of India”: “Fin dalla tenerissima età, Devanshi prega tre volte al giorno e ha persino seguito un digiuno all'età di due anni”. Quasi tutta la comunità giainista sostienedi Devanshi, ma la vicenda ha sollevato unacceso: sono in tanti a chiedersi perché la famiglia non potesse aspettare che la bambina raggiungesseprima di permetterle fare scelte così importanti.