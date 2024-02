India, le donne espongono fuori casa i calendari mestruali per rompere i muri della vergogna

Parlare di ciclo rende la vita delle donne più facile

I grafici mestruali

La resistenza del patriarcato

In India , dove lesono state a lungo un– e ancora oggi è tutt'altro che sdoganato –, alcune giovani donne hanno iniziato a esporre i loro "calendari mestruali" sulle pareti o sulle porte delle loro case. Le tabelle, che riportano data e durata delle mestruazioni, non solo le aiutano a tenere traccia dei loro cicli mensili, ma contribuiscono anche adche circondano la questione. Le donne con il ciclo mestruale, infatti, devono ancora sottostare a: sono consideratee sonodagli eventi sociali e religiosi, a volte persino dalle loro cucine. In alcune comunità rurali e tribali, addirittura, quando hanno le mestruazioni devono rimanere in capanne separate apposite."I grafici ci aiutano a capire, e se presentano ritardi o sono irregolari, possiamo consultare un medico. Prima non era così", dice la 33enne Supriya Verma alla BBC. La giovane vive nel villaggio di Kanwari, nello stato settentrionale dell'Haryana: nel suo villaggio, racconta, le donne in 35 case hanno esposto i loro calendari mestruali e questo sta portando a una discussione molto più aperta su un argomento che in genere viene affrontato in modo sommesso o non viene affrontato affatto. Inoltre, sta rendendo. "Prima le ragazze e le donne continuavano a lavorare anche quando avevano dolori o malesseri legati alle mestruazioni , perché. Ma ora le famiglie sanno quando una donna ha il ciclo e sono più", aggiunge Verma. Anche la sua è diventata più attenta rispetto alle sue esigenze e la lascia dormire fino a tardi durante quei giorni: "Ora sanno che quando ho le mestruazioni ho bisogno di più riposo. Anche se non lo dicono espressamente e si limitano a dire che 'non si sente bene', capisco che si tratta di".L'idea dei calendari mestruali è frutto dell'ingegno di, direttore della, che prende il nome da una campagna del 2015 in cui invitava i padri a mandare selfie con le proprie figlie. "Nelle nostre case non parliamo apertamente di mestruazioni", ha dichiarato alla BBC il 38enne, padre di due bambine. "Ma quando mia figlia più grande stava crescendo, ho capito chedi questo argomento. Ho iniziato a chiedere ai medici e a raccogliere informazioni. Man mano che imparavo a conoscere i problemi delle donne durante il ciclo mestruale, ho iniziato a parlarne", ha spiegato Jaglan. Da queste conversazioni, due anni fa, ha preso forma l'idea delle tabelle mestruali. I grafici sono stati realizzati per la prima volta in alcuni villaggi dei distretti di Nuh e Jind dell'Haryana e ne sono stati distribuiti 2.800, anche senelle case. Da allora, la campagna si è diffusa ine vi hanno partecipato circa. Ma la campagna ha incontrato anche una buona dose di resistenza.Quando Sunil Jaglan ha condiviso le foto dei calendari sui social media, ha ricevuto, "circa il 99% delle quali da parte di uomini". Ma sono state soprattutto le ragazze quelle che hanno incontrato maggior resistenza da parte delle loro famiglie. Tra queste c'è, residente nel distretto di Bhiwani, in Haryana. "Al matrimonio di mia sorella – racconta alla BBC – alcuni membri della mia famiglia allargata hanno pensato che, dato che sarebbero arrivati molti ospiti,per loro vedere la mia tabella mestruale", aggiungendo che alcuni dei suoi familiari l'hanno addirittura strappata. Lei però ha tenuto duro e ne ha appesa un'altra, aggiungendovi anche i nomi delle sue sorelle. Adesso le cose sembrano cambiare in meglio e la richiesta di queste tabelle è aumentata. Jaglan, inoltre, ha avviato deiper consentire alle ragazze di realizzare i propri grafici a casa e sta anche organizzandoin cui si discutono questioni legate alle mestruazioni e allae si condividono informazioni sugli assorbenti e sulle coppette mestruali.