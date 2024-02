La prima donna che: Matilde Serao, fondatrice di un quotidiano

Le prime cinque protagoniste

parte da Matilde Serao, fondatrice di un quotidiano. A lei, e non solo, è dedicata una puntata della nuova edizione de “”, ‘cura omeopatica’ contro gli stereotipi di genere . Dal, ogni giorno dal lunedì al venerdì (ore 16,05), su Raitre, Radio1 e RaiPlay, va in onda un nuovo ciclo disul mondo femminile. Il progetto ricostruisce, grazie al patrimonio di immagini degli archivi Rai, con Rai Teche,straordinarie, nomi noti e donne comuni, che con il loro coraggio e la loro determinazione, sono riuscite a vivere una ‘prima volta’ in Italia o nel mondo, che è stato un passo avanti piccolo o grande per. Ogni giorno, per cinque settimane, una pillola di tre minuti sulla vita e le imprese di una “prima donna che”.In totale saranno presentate, raccontate in prima persona da ragazze e ragazzi di oggi che si calano nei panni della protagonista per rivivere e trasmettere con più forza la sua esperienza. In questa nuova serie allesi uniscono quelle di giovani uomini che racconteranno quelle storie di emancipazione femminile nelle quali la collaborazione con “” è stata particolarmente importante, Il format è nato in collaborazione con laed è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Day Time.Le protagoniste della prima settimana, in ordine di messa in onda,e, saranno, record di campionati italiani di tennis, prima donna “in minigonna” e prima testimonial nella lotta contro i tumori, nata a Milano nel 1935.Quindi, madre costituente prima donna ad avere un incarico ufficiale al Governo con De Gasperi nel 1951. Altra protagonista:, tra le prime donne minatrici nella miniera di Nuraxi Figus, chiusa nel 2019 ultima in Italia. E’ poi la volta di, prima donna al mondo ad ottenere una cattedra universitaria, vissuta a Bologna nel 1700. Chiude la prima settimana, prima italiana in vetta agli 8.000 (Nanga Parbat) nel 1988, prima donna al mondo traversata di tre ottomila, prima italiana al K2 2006.Nel corso della stagione saranno raccontate anche, prima attrice italiana a vincere un Oscar come miglior attrice protagonista, prima al mondo di lingua non inglese; Eleonora Duse, pioniera del realismo femminile in teatro e prima attrice teatrale dell'epoca moderna. Focus poi su Slocomb, prima donna presidente di una cooperativa femminile; quindi Raffaella Carrà , la prima donna a mostrare l'ombelico in tv. Protagonista anche, prima al mondo ad inventare un nuovo metodo educativo con la “casa dei bambini” nel 1907. Spazio anche aprima gruista, aprima e unica italiana Nobel letteratura nel 1926, e aprima donna in Italia a laurearsi in ingegneria nel 1908, fondatrice dell’Associazione italiana Donne ingegnere. Il programma punterà i riflettori anche sulle, le prime a cambiare la moda italiana, sula prima donna a fondare un circo in Italia, e suprima camionista nel 1950. Tra le altre figure,prima critica d’arte (anche amante di Mussolini),, figura chiave del Risorgimento italiano, prima donna ad avere una statua a Milano, e tante altre.Tra le cinque protagoniste della settima che va dal 1 al 5 maggio, c’è Matilde Serao , prima donna a fondare e dirigere un giornale.Nata nel 1856 a Patrasso, ma è a Napoli, con il padre - giornalista – che impara a respirare l’atmosfera entusiasmante e caotica delle redazioni, innamorandosene all’istante e senza soluzione di ritorno. “Così divento. Scrivo di tutto – cronaca rosa, critica letteraria, politica- perché tutto mi interessa. Sono irriverente, diversa” è il racconto durante la puntata de “La Prima donna che”. Nella pillola, la voce narrante ripercorre anche la vita privata di Serao: “Non sono graziosa come le damine eleganti dei salotti, ma ho dalla mia le parole e la curiosità”. Nel 1885 sposa: con lui fonda il Corriere di Roma e il Corriere di Napoli prima di approdare al Mattino. “Niente, nemmeno la maternità, mi distoglie dalla scrittura. Pubblico anche romanzi” continua il racconto, tanto che Carducci la definisce “la più forte prosatrice d’Italia”.Nel 1894 il marito la tradisce ma non vuole lasciarla e la sua amante disperata si uccide. “Io lascio lui è unoche scuote la città. Ma io, come sempre,a furia di urti, gomitate, col fitto e ardente desiderio di arrivare, senza aver nessuno che mi aiuti. Insomma lascio anche Napoli e il Mattino” dice la voce narrante. E, così, prima donna italiana fonda un quotidiano: dà vita a Il Giorno , diventando la diretta concorrente dell’ex marito. “Nel Novecento mi candidano ben sei volte al premio Nobel per la Letteratura, non vinco mai. Ma vivere per, agli italiani, è per me la più grande delle vittorie” le parole di Serao.