Le donne dell’arte filo rosso dell’integrazione tra culture

Arte, donne e Mediterraneo per un futuro di pace.sono le cinque artiste che ilha ospitato nell’esposizione “”, all’interno dell’evento “Donne d’Arte dal Mediterraneo al Mediterraneo allargato”, lo scorso 2 marzo in Senato. L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro: testimoniare ed esaltare, una volta di più,, anche attraverso l’arte, nella costruzione die per la pace. Ad accogliere le tele, il chiostro della Basilica di Santa Maria sopra Minerva. Tra i patrocini all’iniziativa, quelli del Rotary Distretto 2080, del Ministero degli Affari Esteri, dell’assessorato alla Cultura del Comune di Roma, di Ismeo (International Association for Mediterranean and Oriental Studies) e della Biblioteca Casanatense. L’evento, fortemente sentito e voluto dal presidente del Club romano, l’architetto, tra il convegno organizzato dall’avvocato Eleonora Di Prisco e la successiva mostra curata dalla storica dell’arte Nicoletta Rossotti, ha evidenziato ilnella direzione di una apertura importante, proprio grazie all’arte, e all’arte femminile in questo caso, tra i Paesi, i popoli e le culture diverse che si affacciano sul Mediterraneo, nella sua più vasta e recente accezione geopolitica di unico continente afro, euro, asiatico. E proprio la c, fondata sui valori del dionisiaco e dell’apollineo, e al suo interno quella italiana, da sempre esprime arte capace di ispirare gli artisti di tutto il mondo.Le opere in mostra parlano di come le stesse donne si raccontano. E la percezione artistica della figura femminile permette di indagare su diversi fenomeni sociali, culturali e sulle nozioni stesse di. Una identità femminile che è in costante marcia e movimento. Da qui il titolo della mostra, “Entelechia”, di derivazione aristotelica, che significa ilche poi trova corrispondenza con la propria natura. Le artiste che hanno esposto esprimono la potenzialità del divenire. Se tra gli obiettivi del Rotary Club di Roma c’è anche quello di contribuire, con spirito di servizio, alla formazione dei cittadini del mondo di domani, attraverso la promozione di una cultura “che avvicini” e della formazione per tutti, – ne è un esempio l’erogazione di, con quest’anno 35, agli studenti di una scuola media di un quartiere disagiato a Roma –, con questa esposizione ha inteso valorizzare la straordinaria capacità delle donne dell’arte nel costruire ponti ed abbattere le barriere, soprattutto culturali, che ancora rappresentano, in alcune aree geografiche, il maggior ostacolo alla parità di genere , mettendo in discussione la libertà stessa delle donne . Lo fanno veicolando messaggi di denuncia, ma anche di tolleranza, fraternità e di pace, come visibile nelle opere esposte.Due parti compongono l’opera di, ““ (Tecnica mista, 75X95, 1998-2005): quella inferiore si ispira alla Zattera della Medusa di Théodore Géricault, mentre la parte superiore ospita il manto di Sant’Anna, un’opera attuale in questo momento storico che vede l’imporsi delle criticità dei flussi migratori. Si è detta felice, invece,, che proprio “” (Spuma su tela, 60X60, 2023) sia stata tra le sue opere quella scelta per l’esposizione, “perché l’acqua dei mari non ha confini e il messaggio d’amore e di speranza – scritto dall’artista –, contenuto nella bottiglia, è affidato appunto al destino. Non si sa come, quando e chi lo troverà. Ma sarà trovato”., eclettica visual artist algerina, con “”, (100X100, 2017), ha lavorato come sempre di istinto e sull’astrazione, esibendo una pittura corposa e materica, con colori molto forti, come in questo caso. Il pigmento steso in modo uniforme sulla superficie elabora i suoi contenuti, con stesure a volte irregolari, ma sempre ben calibrate e bilanciate. "e dipingo quello che sento, perché ciò che conta di più è la profondità del sentimento, la passione che ho messo in esso, non sono né la novità dei contenuti e nemmeno quella della forma. Non sto cercando di darmi un’immagine, ma è per trovare la mia" le parole dell'artista. La scelta dell’indaco poi, come pigmento che compone l’opera, è legata al suo uso quotidiano da parte degli Uomini Blu abitanti del Sahara e sta anche a significare l’appartenenza dell’Algeria nella sua integrità al Mar Mediterraneo., architetto specialista in restauro, ha una sua storia anche nell’Associazione, prima presidente donna nel 2012-2013 del Rotary Club di Roma, dopo ben ottantotto uomini. Il suo quadro “” (Colori ad alinina e gesso, 42X65, 1971), è figlio di una passione mai sopita per i viaggi, realizzato molti anni fa, nel 1971, mentre visitava il Marocco e il Sahara spagnolo, quando da ragazza europea allora diciannovenne rimase colpita dall’abbigliamento e dal comportamento imposto alle donne in pubblico.Infine, nella sua performance video, che l’artista mette in scena anche dal vivo e resa nella mostra da “” (Collage carta su cartoncino, 69 x 110 cm, 2021),, traccia una linea nera e una linea rossa che rappresentano l’uguale e il diverso e raccontano le possibilità di avvicinarci l’un l’altro proprio esprimendo le affinità nel rispetto delle unicità. Un invito – in sostanza ilstesso dell’evento e dell’impegno quotidiano del Rotary Club di Roma – ad immaginare una nuova storia, una nuova linea mediterranea allargata, che con diversi alfabeti muove dalla Turchia, si sposta verso la Mesopotamia e poi il Bahrein per andare attraverso il Mediterraneo anche oltre. Una nuova, originale, texture di popoli, uguali e diversi, con nuove parole che danno vita ae da lì a nuovi gesti di, in un’unica dimensione umana. La più ampia possibile.