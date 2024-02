L'Oréal aiuta le persone con mobilità limitata e difficoltà motorie a truccarsi

Non ci vuole nulla, all'apparenza, a mettersi un filo di rossetto sulle labbra o il fard sulle guance. Gesti semplici, che non richiedono sforzi. All'apparenza, appunto. Perché ci sono milioni di persone per le quali ancherappresenta unamolto più grande di quanto sembri. Il gigante francese dei cosmeticiha presentato al Consumer Electronics Show (o CES) di Las Vegas di quest'anno un nuovo applicatore portatile per il trucco, chiamato Hapta , che ha proprio lo scopo di, con difficoltà motori e con tremori ad utilizzare il make-up in modo autonomo. Il dispositivo è stato sviluppato in collaborazione con Verily, una società di ricerca nel campo delle scienze della vita che fa parte di Alphabet, la società madre di Google.

"Si stima che negli Stati Unitiabbia qualche tipo di difficoltà nella motricità di precisione. La maggior parte di noi conosce qualcuno o ha in famiglia un parente che deve affrontare questa sfida", ha dichiarato Guive Balooch, vicepresidente globale della L'Oreal technology incubator. Il dispositivo Hapta è composto da una base, un applicatore e un attacco, che si agganciano magneticamente per facilitarne l'uso e offrono una rotazione a 360 gradi. "Abbiamo pensato a lungo a come utilizzare la tecnologia per raggiungere lo scopo di soddisfare le esigenze di bellezza delle persone con mobilità limitata alle mani e alle braccia", ha dichiarato Balooch.Il vicepresidente ha anche spiegato il funzionamento di Hapta: i sensori di movimento intelligenti incorporati riconoscono vari tipi di tremori essenziali e involontari quando viene tenuto in mano, in modo che il dispositivo si adatti a questi movimenti e aiuti le persone nell'applicazione del trucco in. Hapta ha anche una batteria incorporata, che ne consente circa un'ora di utilizzo continuo quando è completamente carica. La funzionalità principale è quella dell'applicazione del rossetto : ovviamente L'Oreal ha sperimentato il dispositivo con il suo marchio di rossetti Lancôme, ma lo scopo per il prossimo futuro è quello di fare in modo che gli utenti siano in grado di inserire qualsiasi marca di rossetto nell'applicatore e di, tra cui fondotinta, fard e mascara. Il colosso francese prevede di lanciare Hapta sul mercato alla fine dell'anno, con un. Ma se i soldi non fanno la felicità possono almeno far sorridere migliaia di persone che, guardandosi allo specchio, possono finalmente piacersi.