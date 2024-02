Maggie Maurer e il post mentre allatta la figlia nel backstage dello show couture di Schiaparelli

Il post su Instagram

Maggie Maurer, musa di Roseberry

Chi è Maggie Maurer

In Italia, allattamento alla Camera

Ronzulli (FdI): “Finalmente al passo con Bruxelles”

Son tutte belle le mamme del mondo. Soprattutto... quando un bambino si stringono al cuor... I versi di un vecchio brano ricordano lo scatto che sta facendo il giro del web. Quella di una madre che allatta il proprio piccino sul posto di lavoro. In questo caso la protagonista è una supermodella - Maggie Maurer - che ha postato uno degli scatti più teneri e glamour di sempre. La super top si è fatta immortalare mentre nutre al senonel backstage dello show couture di Schiaparelli , tenutosi a Parigi.Lache della maison è già musa, tanto da aver ispirato una- non proprio una pochette ma una borsa che si indossa a mano che riproduce il suo volto - nell'iconico scatto ha ancora il viso coperto dal make-up dorato realizzato dalla truccatrice-star Path McGrath, ed è coperta solo sulle spalle da un asciugamano e un telo protettivo trasparente. L’immagine è forte, intensa, accentuata dalla vernice dorata che fa apparire mamma Maurer come una divinità dell'Olimpo, una creatura divina ma squisitamente terrena, colta nel gesto di nutrire il proprio piccolo. Ed è un’immagine importante, perché contribuisce a scardinare lo stigma dell’allattamento al seno in pubblico , sul luogo di lavoro e in questo caso anche sui social, su cui esistono ancora molti tabù. L’interadi Maggie Maurer è stata vissuta in chiave di, e decisamente glamour. Incinta di circa sei mesi, ha sfilato persfoggiando un capo completamente trasparente della collezione autunno inverno 2022, e con il pancione.Nell’intimo post su Instagram,ha deciso quindi condividere con i propri follower la sua immagine che la ritrae sul luogo di lavoro con il volto dipinta d’oro, una parte del suo look, pocoprima di sfilare per la casa di moda italiana, Schiaparelli. In grembo, ha sua figlia, che sta allattando dietro le quinte della sfilata. Le parole scritte a finco della foto, la modella ha scritto “#BTS #mommy”, evidenziando il lavoro senza fine della maternità, nonostante i suoi successi.Chi conosce lo stilistadall’inizio del suo mandato da Schiaparelli, sa già che la Maurer è una delle sue muse predilette. La bionda modella newyorkese, che, è stata protagonista di diverse campagne della storica maison. E Maurer ricambia spesso l’apprezzamento di Roseberry: quando non indossa Schiaparelli, sui suoi canali social elogia la maison e il lavoro del suo direttore creativo: “Questa foto significa tutto per me”, ha scritto a proposito di un’immagine di campagna scattata da Roseberry, “Ti amo con tutto il mio cuore! Sono onorata di far parte del tuo mondo”.Il suo nome completo èed è nata nel 1990 nello stato di New York, dove è cresciuta nella città di Potsdam assieme ai suoi sei fratelli. Alta 1,79, è bionda ossigenata e ha gli occhi verdi. Racconta lei stessa il suo approdo al mondo della moda: "Ho un amico,, che è un fotografo. Ci siamo conosciuti lavorando in un piccolo negozio di alimentari qualche anno fa, a casa, e mi pregava sempre di fare un servizio fotografico con lui, così alla fine l’ho fatto, ed è diventata una cosa normale. Per anni ha detto che avremmo dovuto inviare questi scatti alle agenzie, e poi a dicembre lo ha fatto (a mia insaputa). Ne ha inviati solo alcuni all’agente Elmer Olsen senza altre informazioni o modo per contattarmi. Così hanno usato il buon vecchio Internet per rintracciarmi e scoprire dove stavo lavorando. Avevo preso il telefono per fare un’altra chiamata, non ha nemmeno squillato, e dall’altra parte c’era Elmer... il resto è storia, haha". Già nel 2013 Maggie Maurer ha mosso i primi passi nel mondo della moda sfilando per, il suo primo contratto in esclusiva, e poi pe. Il suo volto espressivo e così originale è piaciuto ai magazine indipendenti e più sperimentali, tanto da apparire in copertina su riviste comeIn Italia nel novembre scorso è caduto il tabù sull’allattamento alla Camera, grazie all’istituzione di tribuna riservata alle deputate-mamme. Un provvedimento deciso la Giunta per il Regolamento di Montecitorio, con il plauso di Licia Ronzulli (FdI): “Istituzioni da esempio sulla conciliazione lavoro-famiglia”Era il lontano 2010, quando l’allora eurodeputata Licia Ronzulli (PdL), oggi senatrice FdI, portò per la prima volta con sé al Parlamento Europeo la figlia vittoria. Un bebè avvolto in una fascia vicino al petto. Immagini che avevano fatto il giro del web e in tv scatenando un acceso dibattito in Italia. A distanza di 12 anni, anche leitaliane potranno entrare durante le sedute in Aula alla Camera e partecipare ai lavori parlamentarinell’Emiciclo fino al compimento di un anno. Lo ha deciso la Giunta per il Regolamento di Montecitorio, derogando all’articolo che prevede che “nessuna persona estranea alla Camera può, sotto alcun pretesto, introdursi nell’Aula dove siedono i suoi membri”. Secondo quanto è stato deciso l’allattamento potrà avvenire “ovvero in una tribuna riservata, previamente e appositamente individuata dal Collegio dei Questori”.Tra le prime ad applaudire il grande passo avanti dell’Italia è stata proprio la senatrice Licia Ronzulli (FdI) attraverso un Tweet: “Finalmente! Le deputate italiane potranno allattare in Aula alla Camera senza rinunciare al voto. Bruxelles ha aperto la strada già 12 anni fa e lo chiedo da allora per le colleghe neomamme in Italia. Sullale Istituzioni devono essere da esempio”