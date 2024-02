Miriam Margolyes, la professoressa Sprite di Harry Potter, a 81 anni va al primo Pride

L'omofobia e la discriminazioni

omofobia

giovani uomini che si sono suicidati

appartenere ad una comunità

Il percorso di coming out di Miriam Margolyes

La lotta non è ancora finita

Vi ricordate la simpatica, paffutella, l'insegnante di Erbologia nella? Quella delle Mandragole, per intenderci, o del Tranello del Diavolo. L'attrice che interpreta la docente a capo della casa di Tassorosso,, 81 anni, qualche giorno fa ha partecipato ad una. La prima della sua vita, nonostante si sia dichiarata lesbica quando era appena adolescente.Dopo aver ricevuto elogi per il film 'Almost Australian', l'attrice torna sugli schermi televisivi con la sua nuova docuserie 'Australia Unmasked', in onda sulla ABC. Il primo episodio vede la Margolyes partecipare al, a Hobart, capitale dello stato australiano della, insieme al famoso attivista Lgbtq+ Rodney Croome. "È stato un privilegio vedere Miriam Margolyes evidenziare come la Tasmania sia passata dal peggio al meglio in materia di", ha twittato Croome dopo la messa in onda dell'episodio. La Tasmania è stata. Come si racconta nella serie, che documenta ciò che è realmente accaduto, "Il livello di discriminazione nei confronti delle persone omosessuali era inimmaginabile. Quando stavano cercando di depenalizzare l'omosessualità, c'erano grandia Ulverstone - ha raccontato l'attivista -. Alla fine degli anni Ottanta, centinaia di persone sono arrivate da ogni dove nel centro civico per protestare contro le persone Lgbtq+ e gli oratori incitavano la folla a livelli di odio ancora più elevati.", aggiunge. "Sono ammirata dal modo in cui gli attivisti Lgbtq+ sono rimasti e hanno continuato a lottare", dice l'attrice mentre passa in rassegna alcuni filmati "veramente scioccanti" dei raduni anti-gay degli anni Ottanta. L'non era solo palpabile, ma fuoriusciva da ogni angolo di quel centro civico: "L'atto dell'omosessualità è inaccettabile in qualsiasi società, figuriamoci in una società civile", si sente dire a un leader che si rivolge alla folla acclamante. Rodney Croome ha raccontato anche le storie diperché incapaci di gestire i livelli di odio che hanno dovuto subire. Questa è una delle principali ragioni che l'ha spinto a dedicare tutta la sua vita a far sì che queste persone sentissero diDa sempre apertamente lesbica e, Margolyes, nel primo episodio di 'Australia Unmasked' ha condiviso la sua esperienza di. "L'ho detto a mia madre ed era completamente devastata. I miei genitori erano ebrei . Mio padre era un medico, quindi si pensava che fosse un po' informato", racconta l'attrice. "Ma no, non quando si trattava di sua figlia.". Incontrare le famiglie che negli anni Ottanta hanno dovuto affrontare i coming out dei figli, le cui storie sono state raccontate nella serie, le ha fatto desiderare di poter portare anche i suoi genitori, ormai scomparsi da decenni, a quell'incontro. "Forse si sarebbero sentiti diversi nei miei confronti - dice malinconicamente -.Forse non sarebbero stati così". "Queste famiglie sono la prova che le persone possono cambiare", conclude."Loin cui sono cresciuti molti dei miei nuovi amici è quasi scomparso. La Tasmania ora vanta", dice l'ottantunenne verso la fine dell'episodio. Nonostante non sia una che esprime il suo orgoglio nelle strade, Miriam Margolyes dice di aver avuto il privilegio di, a differenza di molti che hanno dovuto lottare per la loro stessa esistenza. "Anche se, sono orgogliosa di sfilare - o meglio, di marciare - insieme a loro", dice in merito alla sua partecipazione alla parata dell'orgoglio a Hobart. La lotta non è davvero finita, visto che la settimana scorsa lasi è opposta a un potenziale divieto della cosiddettain Tasmania. Il premier dello Stato, Jeremy Rockliff, ha dichiarato per fortuna che il governo liberale vieterà la pratica. "[Le persone Lgbtq] stanno ancora combattendo oggi", conclude l'attrice. "Il fair go in Tasmania è qualcosa per cui bisogna lottare. Non viene naturale o facile. Questa lotta deve continuare".