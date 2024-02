Papa Francesco rimuove il vescovo omofobo di Puerto Rico

Ideologia gender e terapie riparative

La posizione del prelato, tra omofobia e vaccini

Chi è Daniel Fernàndez Torres, il Vescovo al centro dello scandalo

haDaniel Fernández Torres, ilche promuoveva la necessità di "" sui minori. In realtà, la notizia risale al marzo 2022. Ma il fatto è che Fernández Torres è intervenuto ad un anno di distanza dalla sua rimozione con un lungo post su Facebook, nella pagina Amigos de Monseñor Daniel: "Provo ancora la stessa perplessità che ho provato quando mi è stato chiesto improvvisamente di dimettermi e quando, in modo affrettato, è stata effettuata la rimozione", ha scritto Torres. Il prelato, inoltre, aveva già definito il suo pensionamento – con un anticipo di 17 anni – "". Il religioso, fortementesi è schierato in più occasioni contro "l’imposizione dell’ ideologia gender " e contro le relazioni omosessuali, dichiarando che "gli atti omosessuali sono contrari alla legge naturale". Ma soprattutto, Torres si è distinto nel suo appoggio alle cosiddette "terapie riparative dell’omosessualità". Anche se l’Organizzazione mondale della Sanità ha derubricato l’omosessualità dalla classificazione delle psicopatologie già dal 1990, per Torresche si può curare o – nel caso dei bambini – "una confusione temporanea".Genitori omofobi, ad esempio, costringono i loro figli a interventi terapeutici radicali, che vanno dall’obbligo di castità al ricorso a sedute di elettroshock. Tra le conseguenze di queste pratiche ci sono depressione, isolamento sociale e. Ledelle "terapie riparative" sonodal Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, ma in Italia ed a livello europeo non c’è una legge vera e propria che le vieti. Nel 2021 le terapie di conversione sono state bandite in Francia e, parzialmente, in Germania. In Italia, il deputato Alessandro Zan ha presentato alla Camera, lo scorso ottobre, una proposta di legge dal titolo "Divieto dell’esecuzione di terapie per la conversione dell’orientamento sessuale su minorenni", che non è ancora stata discussa.Torres aveva indirizzato al Senato di Porto Rico un documento, una lunga lettera in cui si opponeva al progetto di legge che avrebbe equiparato queste "terapie" al reato di maltrattamenti di minori. Si schierava a favore degli "sforzi tesi a eliminare o ridurre attrazioni romantiche o sessuali o". E difendeva i religiosi impegnati a "ridurre l’attrazione romantica verso lo stesso sesso" dei loro confratelli, così come i genitori che si danno da fare per "trasmettere ai propri figli la verità sulla natura umana, illuminata dalla fede". Insomma: essere omosessuali è unaun "disordine" da correggere, con le buone o con le cattive. "L’ideologia di genere non solo pretende di mettere a tacere la fede, ma arriva a imporre il concetto che il sesso – uomo o donna – sia qualcosa di simbolico, che si può scegliere liberamente senza conseguenze", incalzava Torres. Poco prima, in epoca di Covid, Torres non ha perso occasione per impegnarsi in un’altra battaglia: quella. Invitando i suoi fedeli a non vaccinarsi, e a rigettarre l’invito del Papa a farlo, sostenendo che i vaccini contro le infezioni da Covid siano "".Nato a Chicago nelda una coppia di portoricani, Daniel Fernández Torres è cresciuto a Florida, in Porto Rico, e ha studiatoin una università privata promossa dall’Opus Dei a Pamplona, in Spagna. Ha proseguito i suoi studi alla Pontificia Università Gregoriana a Roma. È stato nominato vescovo ausiliare, poi "titolare", da papa Benedetto XVI. Nel 2014 è statoda parte della Congregazione per la dottrina della fede – quella che una volta era la Santa Inquisizione – in seguito a denunce per atti sessuali. Indagine poi archiviata. In molti casi, Torres si è opposto a rivelare informazioni su casi di abusi sessuali da parte di sacerdoti. Nel 2021 ha rifiutato di firmare una dichiarazione che esortava i cattolici a vaccinarsi contro il Covid. Nel dicembre 2020 si è espresso sul problema della violenza contro le donne : "l’ideologia di genere e il marxismo hanno convertito le relazioni fra i sessi in una lotta in cui la donna è sempre l’oppressa, solo per essere una donna", ha affermato.