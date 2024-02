Quanto "costa" all'ambiente la fast fashion? Il risvolto oscuro dello scintillio da passerella

Cos'è la fast fashion

L'impatto della moda "veloce" sull'ambiente

Cambiarsi d'abito più volte al giorno, seguire mode e modi, imitare le passerelle glamour, cercare il proprio stile ed adattarlo agli stati d'animo: laè la risposta alla scatola magica dei desideri. Peccato che, dentro quella scatola, ci sia anche tanto altro. E il più delle volte non si tratta di sorprese piacevoli. L'altra faccia della medaglia luccicante, fatta di, parla infatti dia basso costo,, discriminazioni, consumo energetico e delle risorse naturali e ovviamente inquinamento.Mettiamo ordine innanzitutto. Il termine Fast Fashion (dall'inglese letteralmente ""), è stato utilizzato per la prima volta all'inizio degli anni Novanta, quandoe il New York Times sottolineò subito come il marchio avesse come obiettivo dichiarato quello di impiegare solo 15 giorni per progettare, produrre, distribuire, allestire e vendere i suoi capi. Da Zara agli altri brand il passo è stato veloce, tanto quanto la diffusione del concetto. E oggi con fast fashion si fa riferimento a tutto quell’abbigliamento che passa attraverso, dove si vendonoche solitamente, stagione dopo stagione, copiano gli ultimi stili delle passerelle , riproponendoli a condizioni accessibili per il grande pubblico che altrimenti non potrebbe permetterseli. Un’idea geniale di marketing, con conseguenze non di poco conto: dall’iper produzione, allo sfruttamento di manodopera a bassissimo costo e senza diritti, a volte del lavoro minorile. E c'è soprattutto la questione ambientale I tre principali fattori di impatto del settore della moda sull' inquinamento globale sono la), la) e la) (rapporto Quantis International del 2018). Stando ai dati di Business Insider la catena produttiva dell'industria della moda causa ildel totale delle, tanto quanto l'intera Unione Europea, più di tutti i voli internazionali e di tutti i trasporti via mare messi insieme (UNEP, 2018). Basti pensare che ogni secondo di ogni giorno e ogni notte vienel'equivalente di un camion della spazzatura pieno di vestiti (UNEP, 2018), e che circa ilutilizzati dall'industria della moda sono in plastica (UNEP, 2019), con la conseguenza che ogni anno vengono rilasciate nei mari , ovvero l'equivalente di 50 miliardi di bottiglie di plastica (Ellen MacArthur Foundation, 2017). Senza contare che circa ilindustriali di tutto il mondo proviene dall'industria della moda (WRI, 2017), e che il settore della fast fashion- sufficienti per soddisfare i bisogni di cinque milioni di persone (UNCTAD, 2020).Infine, secondo la cambiamento climatico , le emissioni della sola industria tessile . Ce n’è d’avanzo per avviare una seria riflessione, che parta dal concetto che quello che indossiamo oggi, insieme con quello che mangiamo, è la determinante del nostro futuro. Un capo in meno, un albero in più. Saremo magari meno alla moda ma la nostra salute e il nostro benessere se ne gioverà, e non poco.