Salute mentale, Alessia Lanza debutta con il podcast "Mille Pare"

Chi è Alessia Lanza

La salute mentale al centro del podcast di. Come si supera l'ansia sociale? Quanto è difficile fare coming out? Vado dallo psicologo? Come trovo la mia strada? La popolare influencer, una delle creator più note e amate del web con 1,4 milioni di followers su Instagram e 3,9 milioni su TikTok, Alessia Lanza debutta con “”, il suo primo podcast, disponibile dal 9 marzo su OnePodcast, su tutte le principali piattaforme di streaming audio e su Inspiring Women, la playlist con i migliori podcast condotti da donne, creata per la prima volta in Italia da Spotify.In ognuna delle, la torinese classe 2000 affronta una “para” diversa e cerca die, di riflesso, quelle dei suoi coetanei. Da sempre sensibile ai temi che riguardano i giovani d’oggi e le loro vulnerabilità, affrontate anche nel libro autobiografico “”, in questo podcast Lanza tratta il benessere e la salute mentale della sua generazione cercando di dare supporto ai ragazzi della sua età attraverso idella psicologa e terapeuta. “Ho deciso di fare questo podcast per svariati motivi: io sono arrivata fin qui anche grazie alla mia immagine, ma questa volta- afferma Lanza -. Quando ho cominciato a raccontare le mie fragilità un sacco di persone mi hanno detto ‘Anche io ho quella para lì!’. Perciò dico parliamone, perché in un mondo in cui sembra che dobbiamo farcela da soli, io”.In ogni puntata del podcast, Lanza si sofferma su “la para del giorno” affrontando temi che vanno dal- come non rischiare di diventarne dipendenti e come difendersi dagli haters - alloe della terapia, dalla difficoltà nel parlare liberamente delle proprie inclinazioni sentimentali e sessuali all’ansia sociale, fino a domandarsi per quale motivo i comportamenti delle ragazze vengano spesso etichettati e siano più facilmente soggetti a un giudizio severo. La torinese tocca anche il tema dell’uso dei filtri e delle app di fotoritocco sui social e rivela quali possono essere iper riconoscere una, condividendo la sua personale esperienza. Consigli e supporto anche per trovare gli strumenti adatti ad affrontare un momento di sofferenza come quello della separazione dei genitori e la condivisione di stratagemmi su come arginare la, per empatizzare con quelle problematiche che colpiscono la maggioranza dei giovani e far sentire ognuno di loro un po’ meno solo e incompreso.Alessia Lanza è una ragazza di 22 anni, nata in un paesino in provincia di Cuneo e trapiantata a Milano due anni fa. Lanza si approccia per laa YouTube nel 2016, ma è suche ottiene la fama grazie a un format che mescola balletti, consigli make up, stoytelling e, ovviamente, sponsorizzazioni varie. Una popolarità esplosiva che la porta a entrare a far parte della, la “casa dei titkoker” con sede a Milano. Lì la creator vive e lavora in compagnia di Simone Berlini, Tommaso Donadoni, Marco Bonetti, Florin Vitan, Davide Moccia, Yusuf Panseri ed Emily Pallini. Nellagli otto tiktoker condividono la loro creatività, attraverso collaborazioni per i contenuti social.Nell’estate 2022 è apparsa nel video ufficiale de “”, il brano di Fedez, Tananai e Mara Sattei, dove interpretava proprio il ruolo della ragazza di Tananai . Nel novembre 2022 ha debuttato in libreria con “” (Mondadori), in cui appare ironicamente senza veli in copertina per giocare con il titolo del volume in cui racconta la sua. Tra i vari passaggi del libro, la ragazza racconta i problemi a postare foto del suo profilo destro, le sofferenze dovute all’etichetta di “” affibbiatale durante il periodo delle superiori ma anche le sua. “È stato un modo per scoprirmi. Mi sono detta: ci sono delle domande che devo farmi e la risposta non è mai sbagliata perché devi seguire quello che ti fa stare bene. A 15 anni la mia risposta era: sono bisessuale perché mi piacciono le ragazze e i ragazzi. Adesso non lo so. Chi ti piace? Oggi non so cosa rispondere e non voglio rispondere. Perché se un giorno dici una cosa poi ti rinfacceranno quello che hai detto.” le parole dell’influencer in una recente intervista.