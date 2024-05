Giornata dell’igiene mestruale: vergogna, povertà e falsi miti condizionano la vita delle donne

Una persona su tre , nel mondo, non ha accesso ad un bagno decente. Secondo i dati di UN Women (ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne) nel 2019 circa 1.25 miliardi di donne e ragazze non hanno avuto la possibilità di utilizzare servizi igienici privati ​​e sicuri, e 526 milioni non ne avevano affatto.

E se la scarsa disponibilità di servizi comunitari e pubblici è un problema globale, spesso dove anche questi ci sono, non sono adatti alle esigenze delle donne e delle ragazze, il che viola la loro dignità ei loro diritti.

Per non parlare poi dell'accesso ai prodotti igenici necessari a far fronte a un fenomeno fisiologico come il ciclo mestruale . Se milioni di donne nel mondo non hanno nemmeno un bagno, figuratevi come stanno messe ad assorbenti. E quanto a stigma e tabù sulle mestruazioni e in generale sulla salute intima e sessuale come siamo messe? Basta fermarsi un attimo a pensare, guardando alla nostra condizione e provando solo a immaginare come sia quella delle nostre coetanee in Paesi in via di sviluppo o ricevute da povertà e disagio economico, dove manca tutto, persino l'acqua pulita con cui lavarsi.

La Giornata dell'Igiene Mestruale

Per questo ogni anno il 28 maggio si celebra la Giornata dell'Igiene Mestruale , un appuntamento di sensibilizzazione con cui si vuole rompere il silenzio e promuovere il ruolo fondamentale che gioca una corretta igiene mestruale (Menstrual Hygiene Management-MHM) nel permettere alle donne, già dall'adolescenza, di sviluppare in pieno il loro potenziale.

Con il Global Mestrual Hygiene Day organizzazioni sovranazionali, associazioni, gruppi di interesse e istituzioni pubbliche chiedono una maggiore attenzione sull'importanza della gestione di questa tematica femminile, considerando anche che più di 800 milioni di donne e ragazze nel mondo hanno le mestruazioni ogni giorno , ma ancora devono affrontare mille ostacoli per conviverci.

La povertà mestruale e l'accesso ai prodotti di igiene intima

Tra i primi e più evidenti problemi a cui più metà della popolazione mondiale si trova a far fronte per una lunga parte della propria vita c'è quello dell'accesso ai prodotti di igiene intima . Spesso, soprattutto nei contesti più svantaggiati, le donne e le adolescenti non sono in grado di gestire il loro ciclo mestruale in modo sicuro e igienico.

Ma la cosiddetta ' povertà mestruale ' è ben presente in modo generalizzato anche in altri Stati, più sviluppati, dove molte persone sono costrette a scegliere tra cibo o prodotti mestruali e per altre la possibilità di ottenere questi ultimi non è nemmeno considerabile.

Secondo la Banca Mondiale, almeno 500 milioni di donne e ragazze non accesso ai prodotti di cui hanno bisogno per gestire le mestruazioni. Per mancanza di soldi e di risorse, in primis .

Come riporta la società Intimia in occasione della Giornata, questo in alcuni Paesi in via di sviluppo si traduce nel fatto che la metà delle donne e delle ragazze che non hanno accesso ad assorbenti e servizi igenici spesso devono utilizzare stracci, erba o carta durante le mestruazioni ; è evidente quanto questo possa essere pericoloso e causare infezioni.

La tassa sui tamponi

Mentre in altri Paesi i prodotti mestruali sono considerati invece un bene di lusso o non essenziale ai fini dell'IVA, quindi sono più costosi di quanto dovrebbero . L'Italia è tra questi: da noi l'aliquota che si applica agli assorbenti è recentemente tornata al 10% (la cosiddetta Tampon Tax) e da un recente monitoraggio condotto da Wash United a livello globale il nostro è uno dei 21 Stati a prevedere una tassazione differenziata e tra le più alte per i prodotti per l'igiene mestruale – per esempio in Germania è al 7%, in Francia al 5,5% – mentre in 27 nazioni, tra cui Regno Unito e Irlanda, l'acquisto di assorbenti è essenziale da IVA.

Che significa tutto ciò? Vuol dire che nel corso della sua vita un'italiana spende circa 100 euro all'anno per acquistare gli assorbenti: una spesa di cui non possono fare a meno 13 milioni di donne e che sembra essere destinata ad aumentare. La Giornata Mondiale dell'Igiene Mestruale, offre però uno spunto di riflessione sulla rilevanza del tema e sul perché oggi un'azienda dovrebbe scegliere di supportare le proprie dipendenti mettendo a disposizione assorbenti gratuiti .

L'attenzione al benessere de* propri* lavoratori* e alla Diversity & Inclusion è sempre più importante nelle politiche aziendali quindi perché non considerare nel welfare anche una fornitura di questo tipo di prodotti? Sarebbe una strategia vincente per riconoscere e normalizzare un bisogno femminile che oggi non può più essere un tabù.

Assorbenti gratuiti per l'uguaglianza di genere

La Digital Solution Company Across – una tra le prime aziende in Italia ad aver fornito assorbenti gratis alle proprie dipendenti nelle sue due sedi di Torino – ha scelto di offrire consigli e spunti di riflessione a manager e aziende attraverso una puntata del suo podcast Digital Origami . Insieme a Riccardo Salvati, co-fondatore di Queesy, tre voci di Across conducono la puntata che parte da una provocazione: perché ci aspettiamo di trovare la carta igienica nei bagni (e non ci sogneremmo mai di portarcela da casa), mentre gli assorbenti no ?

Se i sondaggi dicono infatti che una donna su 3 prova imbarazzo a parlare del ciclo e ad ammettere di avere le mestruazioni in presenza di altri, come si comportano nel contesto dell'ufficio? “Ci siamo accorti che diverse volte le nostre colleghe si ritrovavano a dover chiedere in prestito assorbenti e lo facevano sempre a bassa voce e con un po' di vergogna ” commenta Valeria Di Silvestro, Chief Happiness Officer di Across.

“Vogliamo abbattere i tabù e promuovere l'uguaglianza di genere all'interno della nostra azienda e nella società” afferma Sergio Brizzo, CEO di Across. “ Fornire assorbenti gratuiti è solo uno dei modi in cui Across si impegna per il benessere delle sue dipendenti. Crediamo fortemente che per trattenere un talento oggi bisogna prima di tutto rispettarlo e ascoltare le sue necessità ei suoi bisogni. Per questo ci auguriamo che il nostro sia solo un esempio e una spinta a fare di più e farlo ancora meglio”.

La vergogna mestruale

Ma lo stigma del ciclo non riguarda solo le lavoratrici. Valerie Seibert, nel suo articolo intitolato “Quasi la metà delle donne ha sperimentato la vergogna mestruale ”, afferma che “il 58% delle donne ha provato un senso di imbarazzo semplicemente perché aveva il ciclo mestruale”. Questo perché è il contesto stesso che induce a credere che quel fenomeno naturale si qualcosa di sporco , che rende la donna meno produttiva , da tenere nascosto, riservato, da non manifestare anche quando è davvero invalidante .

Il problema è che questa “vergogna mestruale” impedisce conversazioni aperte a scuola, a casa e nei media e ciò a sua volta, impedisce l'accettazione e crea ulteriori danni a una funzione corporea sana e normale. La discriminazione subita da coloro che hanno le mestruazioni porta a implicazioni negative importanti, e insulti e minori possibilità di accesso ai prodotti di igiene intima sono solo la punta dell'iceberg di questo fenomeno.

E i suoi effetti

Sapevate, per esempio, che in Africa 1 ragazza su 10 non va a scuola durante il ciclo mestruale (10-20% dei giorni di scuola)? Gli effetti sono potenzialmente devastanti: ad esempio, molti giovani studentisse potrebbero abbandonare l'istruzione del tutto perché restano indietro e non sono in grado di ottenere un livello adeguato di cui hanno bisogno a causa dei così tanti giorni persi.

Ciò potrebbe comportare un rischio maggiore che diventino spose bambine e/o rimangano incinte . Non solo, ma probabilmente avranno difficoltà a trovare lavoro a causa del loro basso livello di istruzione. Il risultato sono spesso difficoltà e problemi economici che si ripercuotono sulle generazioni successive.

E poi parliamo dei rituali antichi di alcuni Paesi legati al ciclo: in alcune parti del Nepal rurale si pratica il Chaupadi, che prevede che ragazze e donne vengano recluse in capanne durante i giorni di mestruazioni perché queste sono viste come “sfortuna” ; in altre nazioni le donne mestruate sono viste come “sporche” o “impure” o condizionate da falsi miti che vietano pratiche quotidiane normalissime, come preparare lievitati o curare le piante, o persino lavare i capelli.

E ancora, è parecchio diffusa la credenza che mestruazioni e sindrome premestruale siano una specie di scherzo, che le donne col ciclo sono “ lunatiche ” perché è “quel periodo del mese” quando, in realtà, è una questione medica e sociale, che l 'assorbente interno o la coppetta mestruale facciano perdere la verginità.