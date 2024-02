Simone Maghernino, la voce che abbatte i pregiudizi sull'autismo: "Voglio essere felice"

"Voglio essere felice. Amare come Dante amò Beatrice. E passare dall'inferno. Scacciare via il dolore dello scherno. E saltà, e saltare, e saltare, e saltare!". Oltre cento ragazzi e ragazze, con e senza disabilità, saltano e ballano sulle note del nuovo singolo del 23enne Simone Maghernino , in arte, nella piazza principale di San Severo, nel foggiano. Al centro della scena, Simone, vestito di azzurro cielo. Tutto in lui grida libertà. È questo il cuore pulsante del videoclip del suo nuovo singolo, uscito di recente e disponibile, che ha visto la partecipazione di tantissimi giovani di San Severo e del. Testo di mamma Luisa Sordillo, musica di Sordillo, Daniela Grando, Daniela Perricone e Ursula Rosa e arrangiamento di Edgardo Caputo. Un vero e proprio manifesto all'inclusione e contro qualsiasi tipo di discriminazione e di emarginazione. Essere tra gli esclusi è un rischio e una realtà vissuta ancora da tante, troppe persone con disabilità. E Simone conosce bene quella sensazione:è una condizione "ancora poco accettata e compresa", spiega mamma Luisa. Ma la sua è la voce del cambiamento che con un messaggio di rottura mira al cuore e alla mente delle persone. Tutti possono farcela. Lo ha dimostrato il cantante pugliese realizzando il suo sogno più grande: quello del canto. E chissà, magari col tempo potrà diventare una carriera, andando a rompere un'altra barriera.

"La musica unisce le persone"

"Eliminiamo l'etichetta del ragazzo sfortunato"

Il futuro di Simone

È la musica l'essenza di tutto. Quel filo di Arianna che aiuta a non perdersi. A non sentirsi soli, abbandonati. La musica di Simone ha questo potere per se stesso e per gli altri. Dal suo primo singolo Ali in tasca uscito circa un anno fa, "la sua vita ha subito un vero e proprio capovolgimento", racconta mamma Luisa. " Grazie alla musica ha trovato dei buoni amici. Le persone ora lo riconoscono per strada e lo fermano. Il nuovo singolo, quindi, è il risultato di questi grandi cambiamenti: è un urlo di gioia e un". Il miracolo più grande, secondo la madre, "è stata la". "Era sotto i piedi", aggiunge Sordillo. "Per una vita intera mio figlio è rimasto relegato in un angolo: per la sua condizione era considerato non in grado di fare determinate cose e quindi veniva escluso a priori. La musica, anche in questo senso, è una compagna meravigliosa perché non giudica. Così Simone ha imparato ad amarsi e ad apprezzarsi per quello che è. La sua musica poi è arrivata agli altri che hanno finalmente riconosciuto in lui un grande talento"."Deve". È questo il primo passo decisivo per una reale inclusione. Parola di mamma Luisa. "La musica è stata la bacchetta magica che ha permesso a Simone di uscire allo scoperto e di farsi conoscere dagli altri. Ha acquisito rispetto e dignità dimostrando che può e sa fare e che non è solo un ragazzo 'sfortunato'". La sfortuna dipende invece "dalla mentalità delle persone e non deriva dall'autismo in sé, ma da come viene concepito e vissuto dai normodotati.è stato un problema in più che si è sommato a quelli quotidiani. Sogno una comunità aperta, coesa e realmente inclusiva dove i figli sono della comunità. La società in cui viviamo invece intende rendere adeguati questi ragazzi, quando la più grande ricchezza è proprio la diversità"."Ha iniziato da solo prestando attenzione alla musica, poi ha iniziato a cercare le canzoni su Youtube e ad un certo punto l'ho sentito cantare. Così è nata la sua più grande passione", racconta mamma Luisa. I suoi cantanti preferiti sono Nek Jovanotti , ma anche Irama e SanGiovanni. "Dopo il successo della prima canzone siamo arrivati fino agli studios della Rai e gli autori di Unomattina Estate hanno fatto una sorpresa a Simone trasmettendo un bellissimo videomessaggio di Nek in cui lo esortava a proseguire questo percorso. A volte gli capita di riguardarlo ancora con occhi increduli", racconta mamma Luisa. "Ci farebbe piacere se. Simone è un pioniere in questo ambito e sta facendo una vera e propria rivoluzione culturale a tutto tondo. Sta aprendo le porte alla disabilità intellettiva che purtroppo ancora oggi è guardata di traverso".