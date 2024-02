Teste di leone, leopardo e lupa in passerella infiammano la polemica social

in passerella apre le sfilate dell’alta moda parigina con tanto di. La sfilatanon è passata inosservata visto che gli abiti erano accompagnati da teste di animali:. Le teste simboleggiavano tre dei setti peccati capitali (lussuria, orgoglio e avarizia), per una rilettura della “” che rientra nellache storicamente caratterizza il brand, che porta il nome dell'eclettica Elsa Schiaparelli, stilista ma soprattutto intellettuale e artista a cavallo delle sue due guerre mondiali, e che l’attuale direttore creativo della maison,sta proseguendo in chiave contemporanea.A sfoggiare un vestito monospalla in velluto nero sul quale troneggiava - in stile trofeo - una grossa testa di leone è stata la top model russa Irina Shayk . Ma in precedenza a spoilerare l’abito ci aveva pensato, la più giovane del clan Kardashian diffondendo alcuni scatti sui social. Durante la sfilata, inoltre, Naomi Campbell ha indossato un cappotto di pelliccia con, tornata di recente a calcare le catwalk, ha sfilato con un tubino maculato con unaTutti gli animali ovviamente eranoe sono stati proposti da Roseberry in opere sorprendenti in, costruite interamente a mano con schiuma, resina e altri materiali. Ovviamente sui social la polemica è scoppiata. Nonostante si tratti di, il web non ha apprezzato. In molti, forse non conoscendo il tema della sfilata ovvero le “tre fiere” di dantesca memoria, ci hanno visto un richiamo di cattivo gusto alla, agli animali abbattuti come trofei e rimandi all'L’imprenditrice digitale e influencer Chiara Ferragni , presente alla sfilata, si è fatta un selfie insieme a Kylie Jenner e al vestito “incriminato”. Nonostante abbia scritto che la testa del leone era finta, ha incassato più di una critica. “” scrive un utente, mentre un altro si domanda il significato di tutto ciò. Qualcuno scrive: “Anche se il leone non è vero, non sembra carino, simpatico, e nemmeno alla moda, ad essere onesti.Perché invece non indossare una testa umana? Qual è la differenza?”. E, ancora: “A prescindere che il leone sia vero o finto (e mi auguro veramente la seconda) credo che. Colpa dello stilista certo... ma anche queste ‘divine’ che per soldi accettano di indossarlo mi fa veramente schifo. Senza etica e senza morale... alla faccia di tutti i bei messaggi ‘politically correct’ che postano. I soldi e la fama sono sempre al primo posto”. Insomma, ai leoni da tastiera l’idea dello stilista non è piaciuta tanto che un utente scrive “. Terrificante e spero che ritirino questa collezione”. Da ricordare che Daniel Roseberry è uno dei due stilisti (l’altra è Maria Grazia Chiuri della maison Dior) che vestirà la Ferragni Sanremo 2023 dove è attesa per la prima e l’ultima sera come co-conduttrice di Amadeus