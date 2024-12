Tony Effe e Fedez si baciano nel murale di TvBoy

“Tony Effe e Fedez sorpresi mentre si preparano per Sanremo”. È questa la scritta che accompagna il post dell’artista TvBoy con cui ha mostrato sul suo profilo Instagram la nuova opera che vede protagonisti i due rapper. Il murales con i due rapper che si baciano è stato realizzato in via Ventimiglia, a Milano.

Nei mesi scorsi, i due cantanti non se le sono mandate a dire portando avanti un dissing musicale andato avanti per giorni. Uno scontro a colpi di barre nel quale è stata tirata in mezzo anche l’ex moglie di Fedez, Chiara Ferragni, che è intervenuta attraverso diverse storie Instagram per chiedere che si mettesse fine alla questione e non si parlasse più di lei, né dei due figli, Leone e Vittoria. Alla fine del dissing, Federico Lucia ha poi pubblicato una canzone sul rapporto con la stessa imprenditrice dal titolo “Allucinazione collettiva” nella quale ha ripercorso alcuni dei momenti più dolorosi della fine della loro storia d’amore lasciando spazio anche a frasi molto forti rispetto a quanto successo.

Tornando ai due rapper, è di pochi giorni fa l’annuncio che si entrambi saliranno sul palco dell’Ariston nel prossimo Festival di Sanremo, il primo dopo l’era Amadeus che vedrà come conduttore Carlo Conti.

L’artista TvBoy non è nuovo a opere provocatorie, già nel 2018 infatti aveva realizzato un murales che ritraeva il bacio tra l’attuale ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, e il pentastellato Luigi Di Maio. L’opera venne realizzata a Roma, proprio quando Lega e Movimento 5 Stelle stavano stringendo il loro accordo politico. Dopo lo scoppio del caso Ferragni, TvBoy aveva realizzato un murales anche per la famosissima fashion blogger dal titolo ‘La beneficenza ai tempi dei social media’.

Come aveva mostrato sui social lo stesso artista, nel murale c’è Chiara Ferragni che offre con una mano una banconota a un clochard. Con l’altra mano, invece, tiene lo smartphone pronto a immortalare il gesto caritatevole. Guardando a Tony Effe e Fedez, in molti si sono chiesti se il palco dell’Ariston farà da sfondo a un nuovo dissing (per il rapper romano si tratta della prima partecipazione al Festival) oppure, come ha dichiarato il futuro conduttore Carlo Conti, sollecitato sull'argomento: “Sono ragazzi intelligenti, canteranno e basta”. In attesa di Sanremo 2025, almeno su un muro milanese la pace tra i due è stata ristabilita.