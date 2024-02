Vacanze senza barriere grazie a "Vera", per un cammino inclusivo in montagna (e non solo)

Il dramma, la perdita del compagno. Poi la voglia di ricominciare, di ripartire. Di riprendersi piano piano tutte quelle cose che sembravano interrotte per sempre. Ha avuto una forza straordinaria Valeria Masala, 55enne di Terni, che in quel drammatico incidente, capitato il 30 luglio 2019, ha perso la gamba sinistra e il braccio. Era in moto, alle porte di Foligno, insieme al suo compagno Paolo Cardoni, che purtroppo non ce l’ha fatta, ha perso la vita.

L'associazione Vera, un'idea di cammino

Valeria, "Drogata di montagna" e il passaparola sui social

Luoghi impervi e suggestivi alla portata di tutti e tutte

Il dolore però non ha avuto la meglio nella vita di Valeria, che si è data fin da subito un obiettivo: ricominciare a praticare trekking , la sua grande passione. E allora, grazie all'aiuto delle protesi , si è rimessa in piedi, ha mosso i primi passi, sempre con lo sguardo puntato oltre, verso. Pensando a tutti coloro che si ritrovano a vivere la sua stessa condizione, e sono animati dalla sua stessa passione, ha pensato di creare l’associazione "", di cui è tra i promotori. L’obiettivo che si è data è davvero importante: creare un cammino accessibile ed inclusivo , con l’ausilio delle, in montagna o in tutti i luoghi impervi, per coloro che desiderano scalare, percorrerli, semplicemente visitarli.Qualche settimana fa si è tenuta l’escursione inaugurale, gratuita e a ingresso libero, pensata per permettere a tutti di partecipare alla, in provincia di Macerata,, per dodici chilometri di un percorso molto suggestivo. I partecipanti hanno potuto così ammirare i panorami e la natura dei monti Sibillini, in quella che è stata la prima di una lunga serie di percorsi inclusivi . "Vera" nasce dunque da un sogno, anzi da un desiderio espresso da Valeria su Facebook, dove non ha esitato ad autodefinirsi una vera e propria. Attraverso la sua pagina Facebook aveva chiesto un aiuto per poter salire sul Monte Sibilla. Il passaparola sui social ha fatto il resto, e il suo appello non è passato certo inosservato tra gli addetti ai lavori, anzi è stato raccolto al volo da quelli che, almeno fino a settembre, erano tre sconosciuti. Una sola cosa si sapeva di loro, e cioè che avevano in comune la passione per il trekking: una grande appassionata è, che non appena ha letto il post si è immediatamente messa in contatta con Valeria. Si è rimboccato le maniche per esaudire il desiderio della donna anche, guida Aigaee: è stato lui a trovare la joelette. E poi si è messo a disposizione, operatore joelette e, ovviamente, grande appassionato di montagna.Una volta realizzato il suo sogno, Valeria ha pensato di realizzare i desideri di: ecco perché ha dato vita a "Vera, un’idea di cammino", un progetto che vuole annullare le barriere , le, le, e permettere a coloro che vogliono godere della bellezza di molti luoghi – non solo in Umbria e nelle Marche, ma in tutto il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e oltre - di raggiungerli, cosa che altrimenti non potrebbero fare. Non solo la montagna, anchediventano così alla portata, come castelli, borghi medievali e promontori sul mare. L’associazione si è data subito un obiettivo concreto:. Ma fa di più: si occupa anche della formazione dei volontari, per favorire l’accessibilità e l’accompagnamento in tutti i luoghi, nessuno escluso. E vuole anche arrivare a creare una rete di rifugi accessibili, dove sostare agilmente e in sicurezza.