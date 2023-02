In passerella modelli anziani e di colore. Non è facile vedere una sfilata di moda con protagonisti ‘over’, ed è ancora più raro vedere indossatori ‘over’ e di colore. Ci è riuscito l’artista nigeriano, Malik Afegbua usando la tecnologia visto che la sfilata è virtuale.

Afegbua sta usando l’intelligenza artificiale per reimmaginare la vita degli anziani africani, mostrando immagini e video della loro vita reale di loro mentre camminano lungo passerelle della moda, indossando abiti eleganti e colorati. Afegbua, che è anche regista, ha detto che il suo progetto nasce da una constatazione: “Molte persone anziane erano emarginate nella società, specialmente nel mondo della moda” e per questa ragione lui ha iniziato a immaginare come sarebbero state queste persone anziane ed emarginate se fossero state delle modelle ancora in età da lavoro.

Così Afegbua ha iniziato a pubblicare alcuni dei suoi lavori sui social media ed è diventato virale: sono oltre 44.000 i suoi follower su Instagram, con poco più di 400 immagini caricate. L’artista e regista nigeriano ha, quindi, inventato “Elders Series”, un catalogo di immagini e video che mostrano donne dai capelli bianchi e uomini barbuti e rugosi che si pavoneggiano sulle passerelle di sfilate di moda virtuale in abiti africani o afrocentrici, con collane, gioielli e bracciali ornamentali. Immagini d’impatto che sfidano gli stereotipi su come vengono percepite le persone anziane e di colore.

“L’ispirazione dietro (questa serie) è stata mia madre”, ha spiegato Afegbua, 38 anni. E ha aggiunto: “Ha avuto un ictus e voglio starle vicino. Avevo solo bisogno di uno sfogo per trovare un modo per esprimermi e non pensare a lei su una macchina di supporto vitale. Volevo pensare a lei in un posto felice”. Ma ciò che è davvero straordinario nelle immagini è che la sfilata rivoluzionaria non ha mai avuto luogo. Sebbene le immagini sembrino fotografie di un evento reale, sono state interamente generate dall’intelligenza artificiale: grazie a un’app di IA ha iniziato a creare contenuti che mostrano un lato positivo della vecchiaia.

Da quando ha condiviso le immagini, l’artista è stato invitato a esporre il suo lavoro in gallerie negli Stati Uniti, in Francia e in Brasile e ha firmato un accordo per lavorare a un film di Hollywood. Ma forse più gratificante è il riconoscimento che ha ricevuto per aver presentato le persone anziane in una luce positiva. “Ho avuto molte associazioni che hanno a che fare con gli anziani che mi hanno contattato chiedendomi come possiamo collaborare”, ha detto, aggiungendo che l’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, lo ha contattato perché vede il suo lavoro importante contro l’ageismo.



Secondo i report triennali del dipartimento per gli Affari economici e sociali dell’Onu, l’Africa oltre a essere il continente più giovane del pianeta è anche quello che invecchia con più rapidità. L’aspettativa di vita è passata da 44 anni nel 1970 ai 63 di oggi. A questo dato va aggiunto il declino consistente dei tassi di fertilità, che restano di gran lunga i più alti al mondo ma che vanno riducendosi sempre più. Entro i prossimi trent’anni ci saranno oltre cento milioni di over 65.