Anziani: il governo approva una Risoluzione sul tema dei diritti umani nelle Rsa

Popolazione sempre più anziana

La risoluzione sui diritti umani nelle rsa

Adottare politiche in favore delle“fondate sul rafforzamento del loro patrimonio relazionale quale principale veicolo di tutela e di rispetto della”. Favorire l'attivazione di, che permettano alle persone anziane di continuare a vivere nelle loro abitazioni, “favorendo l'assistenza domiciliare come forma prioritaria di vicinanza della società”. E ancora: promuovere, in forma capillare sul territorio, centri diurni per l'assistenza agli anziani, attivando servizi di“costanti ed efficienti con l'ausilio delle espressioni di maggiore esperienza del volontariato”. Sono solo alcuni dei punti della "" nelle residenze sanitarie assistenziali , approvata nei giorni scorsi dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione di questi diritti.Un documento di estrema importanza che detta le linee guida per affrontare uno dei temi di maggiore urgenza e di maggiore attualità, quale l’innalzamento dell’età media, con tutte le problematiche (ma anche le opportunità) correlate, ed in conseguente. Un invecchiamento che tuttavia avviene in un contesto sociale, ed anche culturale, completamente diverso dagli anni passati. Gliin Italia sono circa, con oltre 2,7 milioni di persone con difficoltà motorie e autonomia ridotta, di cui. Un milione di queste persone abita da sola oppure con altri familiari anziani e ben 100mila anziani sono privi di risorse economiche e si trovano nella impossibilità di accedere a. Molti anziani tuttavia continuano ad avere e desiderare una vita attiva e da protagonisti, viaggiando, coltivando interessi, mirando anche ad una vita affettiva e sentimentale di spessore e soddisfazione.La Risoluzione sul tema dei diritti umani nelle residenze sanitarie assistenziali, in relazione all'affare assegnato n. 1156 (Doc. XXIV-ter, n. 5) impegna dunque il Governo, oltre a quanto già indicato, ad adottare misure di incentivazione delattraverso agevolazioni riguardanti la ristrutturazione interna degli immobili “finalizzati a razionalizzare gli spazi in funzione della coabitazione di persone anziane”. Poi ad incentivare, per le persone con familiari in età avanzata,che consentano di conciliare prestazione professionale ee assistenza e ad adottare misure fiscali di vantaggio rispetto alle, spesso in coabitazione, le persone anziane. C'è anche la volontà di rafforzare il monitoraggio costante dellein relazione alle condizioni delle infrastrutture e alla qualità dei servizi forniti, di favorire la, che consenta la migliore opera di assistenza “sul piano professionale e in termini di empatia e dignità della persona anziana”. Si vogliono promuovere, nelle residenze sanitarie assistenziali, condizioni tali da garantire frequenza e intensità delle visite di familiari. E ancora, si punta a realizzare una ricognizione delle iniziative pubbliche e private con denominazione diversa come "", "" o altro, e - ove riscontrati - reprimere abusi e maltrattamenti ai danni degli ospiti. Infine, altro obiettivo è quello di rendere disponibili e consultabili isulle residenze sociosanitarie e socioassistenziali aggregati su scala nazionale e disaggregati per genere e settore (pubblico, privato) in modo da poter svolgere analisi scientifiche a livello nazionale complessive dei bisogni e delle risposte offerte.