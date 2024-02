Campagna elettorale e crisi climatica: la faccenda dell'elefante nella stanza

La crisi climatica è l'Elefante nella stanza

Il voto dei giovani

Ferragosto ormai alle spalle, laentra nel vivo. C’è chi riunisce gli organismi per approvare la composizione delle liste, chi si prepara a consultare la base e chi, "per le strade, tra la gente", tra un "Credo" e un "Pronti",a votare per il proprio schieramento. Tutto come da programma, considerando che all’appuntamento elettorale manca un mese e poco più. Non fosse perSe siete tra i pochi che non conoscono la faccenda dell’elefante nella stanza, provo a spiegarvela con un’immagine. Pensatevi in una stanza con altre persone a parlare di qualcosa. Al centro della stanza c’è un enorme, gigantesco, elefante impossibile da non vedere. Eppure, non ve ne curate. Continuate a parlare come se nulla fosse. Come se fosse del tutto normale la presenza di quell’animale dalle dimensioni decisamente poco discrete al centro della vostra stanza. A giudicare dalle prime battute elettorali, lapare essere finita esattamente nella casella "Elefante nella stanza". Programmi elettorali, comizi, interventi in TV e sui social sono pieni zeppi - tra le tante altre - della parola ambiente . Peccato, però, che. Si parla di ciò che dovrà essere, senza ammettere a se stessi e agli elettori che gli effetti della crisi climatica sono già reali e che serve darsi un metodo per non esserne travolti. Il libro dei sogni sulle politiche ambientali non basta più.Nanni Moretti in "Caro diario" - pellicola che, peraltro, inizia proprio con un richiamo al Ferragosto - dice che. A parlare di sopravvivenza sul pianeta Terra appare difficile trovare espressione più azzeccata. E allora proviamo davvero a stare sul tema, chiarendo che se, da una parte, tutte e tutti siamo chiamati a lavorare per mitigare il processo (a partire dall’), dall’altra è fondamentale che si cominci a ragionare su sviluppo e attuazione di. Siccità, eventi atmosferici estremi , crisi idrica, caldo torrido, scioglimento dei ghiacciai sono solo alcuni dei campanelli di allarme da non trascurare. Al contrario, dovremmo metterli in cima alla lista delle cose da fare oggi, non domani, convincendo chi dovrà rappresentarci a fare altrettanto. Che poi, a ben vedere, ci sarebbe pure un, a ragionare in questi termini: quando la politica si mette (seriamente) a parlare di ambiente, riesce pure a rintracciare il cosiddetto, che oggi nello Stivale sembra essersi perso chissà dove.Sì, perché i giovani, che purtroppo della classe politica fanno poco o niente parte e non per loro volontà, sono tra i pochi ad essersi battuti per accendere i riflettori sulla crisi climatica in atto. Il punto, forse, è che la crisi climatica conta ancora troppo pochi titoli di giornale. Non viene raccontata - e quindi percepita - comee, di conseguenza, viene, da affrontare poi, a margine, con la dovuta distanza e tenendo conto di equilibri politici di sorta. Peccato che le cose stiano in maniera diversa e per fortuna che l’Europa, seppur timidamente, non ci lascerà in balìa dei proclami. Tra l’altro, è bene ricordare che al di là dei confini nazionali c’è chi, tutto sommato, qualcosa di buono lo sta facendo, dimostrando che non solo è possibile ma è pure proficuo. Sarà mica che questasia stata eccessivamente e per l’ennesima volta privata di un vero sguardo di genere che - forse - ci avrebbe aiutati a capire che è arrivato il momento di prendersi cura della casa che brucia?