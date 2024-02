Claudia e Alagia, mamma e figlia in politica. L'unione fa la forza, il volto femminile della rivoluzione

Delle signore non è cortese rivelare l’età anagrafica, ma possiamo dirvi che(Scardigli) ha 25 anni. Con(Placanica) forma una, nella vita come nella politica. Una coppia legata da un legame fortissimo. Anzi, dal legame per antonomasia: Claudia e Alagia sono infatti, rispettivamente,. E sono entrambenella lista Ancora Italia/Pistoia altrimenti. Non capita tutti i giorni di imbattersi in due candidate che possano vantare un così stretto rapporto. Siamo andati perciò a curiosare nella loro storia. E abbiamo scoperto un mondo di ideali, affetti, pratiche, sintonie che raramente si vedono. Soprattutto in. Un mondo in cui l’’ e l'essere donne non ha un ruolo secondario. Affatto.Claudia: "Siamo entrambe due donne vitali quindi direi che è stata la vita stessa a trascinarci. Per non essere trascinate in un abisso senza fine, abbiamo sviluppato un senso di consapevolezza e di responsabilità che ci ha portato a condividere questa esperienza, che non è la prima".Alagia: "È la naturale conseguenza al nostro impegno politico . Dal momento che ci abbiamo messo la faccia quando era addirittura vietato incontrarsi con le altre persone, figuriamoci se non ci esponiamo dal momento in cui possiamo fare qualcosa anche a livello pratico per la politica della nostra città".Claudia: "La questione femminile in politica c'è ed è sempre la stessa dato che non è cambiato assolutamente niente , perché, con tutte le modalità rinnovate che hanno individuato, non hanno fatto altro che perpetuare la solita ottica e i vecchi sistemi profondamente intrisi di maschilismo, che non hanno nulla a che vedere con il nostro Partito. In politica purtroppo fino ad ora ci sono stati i mediocri ma c'è bisogno di donne come noi , che non siano spinte da uomini ma che siano autodeterminate e capaci capaci portare avanti i valori femminili".Alagia: "I nostri parenti e i nostri amici sono abituati al fatto che facciamo sempre tutto insieme, compresa la politica, quindi ormai non si sorprendono più!".Claudia: "Per me essere madre non è un'attività, è una condizione che permea tutta la vita, quindi il fatto di condividere anche questa ulteriore esperienza è un altro fattore che va a cementare la nostra relazione. Che non è solo quella madre-figlia ma è qualcosa che va al di là, come a noi interessa andare oltre la dicotomia destra-sinistra ".Alagia: "La famiglia è il nucleo primario di ogni forma di relazione ed è il motivo per cui oggi viene attaccata come non mai e dunque la risposta a questo attacco deve essere quel tipo di azione che stiamo compiendo io e la mamma, ovvero perseguire un obiettivo comune determinato da una trasmissione serena e spontanea di certi valori. Siccome mia madre e mio padre mi hanno cresciuta con certi principi, io mi comporto di naturale conseguenza e per questo sono impegnata in politica con lei".Alagia: "Da questo impegno speriamo di riuscire a ottenere qualcosa a livello pratico e di coinvolgere quante più persone possibili. Al momento, entrambe le cose stanno accadendo". Comunque vada, in bocca al lupo!