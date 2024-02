Eugenia Roccella: "I figli si fanno nel modo classico". Zan: "Ma dove vive?"

Il contesto demografico italiano

Roccella e la cultura dell’anti-famiglia

Le Misure Pro-Famiglia

La reazione di Alessandro Zan e l’idea inclusiva di famiglia

Non con i congedi paritari, non con nuovi nidi, non alleggerendo il carico di cura per le donne. Per #Roccella l’unico modo per incentivare la natalità è ricordare che i figli li fanno un uomo e una donna che vivono insieme. Punto, tanto basta. Problema risolto. Ma dove vive? — Alessandro Zan (@ZanAlessandro) September 8, 2023

In un'Italia che vive una crisi demografica silenziosa ma palpabile, un intervento della ministraha riacceso il dibattito pubblico sulla natalità, spostando l’attenzione verso una visione dellaL'inverno demografico non è un fenomeno nuovo, dalle nostre parti. Il nostro Paese ha infatti assistito a un declino del tasso di natalità per decenni.Questa tendenza non solo segnala un mutamento nelle aspettative e nei desideri delle famiglie, ma influisce profondamente sull'assetto socio-economico nazionale. Con una popolazione dall’, l'Italia si vede messa a dura prova nel mantenere i sistemi di previdenza e salute con una base lavorativa costantemente in contrazione. La diminuzione nelle nascite mette in luce alcune realtà ben più ampie, come lae le. Sempre molte più coppie, infatti, scelgono di posticipare o rinunciare alla genitorialità a fronte di un futuro nella maggior parte dei casi incerto.Secondo la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità , il ritorno a una visione tradizionalista della famiglia è la chiave per invertire la tendenza. Durante il suo collegamento video a Potenza, in occasione degli "Stati generali della Basilicata: summer school" di Fratelli d'Italia, Roccella ha infatti dichiarato: "Per tornare a incoraggiare la natalità bisogna anche fare una politica diversa nei confronti della famiglia, perché, con un uomo e una donna"."C'è unada molti decenni ormai, non soltanto una disattenzione sicuramente politica. C'è un attacco, dagli anni '60, alla stessa idea di famiglia - ha proseguito l'esponente di governo - sembra che tutti i mali nascano qui, che sia un luogo di oppressione, di cattiveria, di sofferenza. La famiglia è la custodia della nostra individualità - ribatte - è l'ultimo facilitatore, per esempio, per tutte le persone in difficoltà. C'è stato certamente un attacco alla famiglia e, in particolare, alla natalità. C'è questa idea dagli anni '60 che bisognava smettere di fare figli, a livello internazionale". Il discorso delineato dalla ministra, appare come una manifestazione dell'inquietudine perche hanno storicamente definito la società italiana e prende le distanze dalle numerosissime declinazioni e sfumature che caratterizzano le famiglie italiane al giorno d’oggi.Oltre alle parole, Roccella ha manifestato. La prossima legge finanziaria, infatti, mirerà a sostenere le famiglie, con incentivi particolari per chi decide di avere un secondo o un terzo figlio. Durante lo stesso intervento, Roccella ha spiegato: "Il punto fondamentale èalle famiglie italianeche pare desiderino e poi non riescono a fare. C'è la possibilità, attraverso l'aiuto economico e sociale, di creare davvero delle condizioni di facilitazioni per chi desidera i figli ".Se da un lato questa nuova direzione politica, se ben attuata, potrebbe effettivamente indirizzare la nazione verso un rinnovamento demografico, dall'altro emergono domande sulla sua capacità di rispecchiare e sostenereProprio nelle ultime ore è apparso un Tweet di Alessandro Zan , politico e attivista italiano noto principalmente per il suo impegno nei diritti delle persone Lgbtq+, a proposito dell’intervento della ministra. Nel duro attacco del deputato Pd emergono una serie di problematiche strettamente connesse ai disagi sulla natalità in Italia e soprattutto una riflessione su quanto le dinamiche parentali odierne siano molto diverse rispetto al passato. La famiglia tradizionalmente composta da genitori e figli non è più l'unico modello esistente. Famiglieche includono membri non legati dal sangue o nuclei familiari composti esclusivamente da nonni e nipoti sono tutte realtà sempre più comuni. Negli anni, numerosi Stati hanno riconosciuto e legalizzatoe i matrimoni tra persone dello stesso sesso , sottolineando un cambiamento nella concezione legale e sociale della famiglia. Questi cambiamenti legislativi hanno offerto nuove protezioni e diritti a configurazioni prima marginalizzate.Anche l'avvento di tecnologie avanzate, come la, le nascite tramitee altre tecniche di procreazione assistita, ha permesso a molti di formare una famiglia in modi precedentemente impensabili. La speranza, come sostenuto più volte dallo stesso Zan, è dunque quella che il governo si stacchi dalla sua concezione tradizionalista e si impegni ad accogliere,. Solo su una visione di questo tipo, ampia e inclusiva, si possono costruire le basi di un futuro realmente luminoso per il nostro paese.