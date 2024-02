Iran, arrestata la nipote dell'Ayatollah: aveva chiesto ai Paesi stranieri di tagliare i legami col regime

Chi è Farideh Moradkhani

Chi è Farideh Moradkhani

Non c'è famiglia che tenga, in Iran la repressione può colpire tutti e tutte. Farideh Moradkhani , nipote della Guida Suprema iraniana, è statadopo aver chiesto ai governi stranieri dicon il regime iraniano.Ad annunciarlo è stato il fratello, Mahmoud Moradkhani: su Twitter ha scritto che la giovane è stata arrestata mercoledì scorso, quando si è recata presso l'ufficio del procuratore in risposta a un ordine del tribunale. In una dichiarazione video condivisa dallo stesso Mahmoud prima del fermo, Moradkhani ha invitato le persone di tutto il mondo a sollecitare i loro governi a tagliare i legami con la Repubblica Islamica nel contesto delle proteste che stanno attraversando la nazione, a chiedere alle istituzioni di interrompere qualsiasi rapporto con questo regime"."Oh,e dite ai vostri governi di smettere di sostenere questo, che uccide i bambini. Questo regime non è fedele a nessuno dei suoi principi religiosi e non conosce alcuna legge o regola se non quella della forza e del mantenimento del potere in ogni modo possibile", ha detto. "In questo momento storico così cruciale, tutta l'umanità sta osservando che il popolo iraniano, a mani vuote, con un coraggio e un'audacia esemplari, sta", ha aggiunto. "In questo momento, il popolo iraniano sta portando da solo il peso di questa grave responsabilità,". Farideh Moradkhani ha spiegato anche che i cittadini iraniani sono 'in guerra' anche con gli Stati che sostengono il regime iraniano e ha invitato i Paesi democratici a richiamare i loro rappresentanti dall'Iran e ad espellere i rappresentanti della Repubblica Islamica dalle loro nazioni.Farideh e Mahmoud Moradkhani sono i figli di, chierico e figura dell'opposizione di lunga data, sposato con la sorella della Guida suprema Badri Hosseini Khamenei. Tehrani è morto il mese scorso, ma non sono note le cause. La figlia Farideh è un'attivista nota per le sue battaglie contro la pena di morte e per le libertà civili , che l'hanno già portata in carcere in passato. Secondo le organizzazioni per i diritti umani, mentre lei era detenuta la sicurezza iraniana ha perquisito la sua casa, sequestrando alcuni dei suoi effetti personali. Nonostante i legami di sangue con una delle due figure chiave della Repubblica Islamica, dunque, la donna si è immediatamente schierata dalla parte del popolo, che da settimane protesta contro le autorità di governo in Iran. Le manifestazioni sono scoppiate a seguito della morte di Mahsa Amini, una donna di 22 anni, avvenuta a settembre mentre si trovava sotto la della polizia morale iraniana. Secondo il capo dell' Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk , la rivolta nazionale senza precedenti ha coinvoltoin tutte le 31 province dell'Iran. Più di 14.000 persone, compresi i bambini, sono state arrestate in seguito ai disordini e sempre secondo il commissario dell'UNHCR almeno 21 di loro rischiano attualmente la pena di morte , mentre sei sono già stati condannati. Ladelle forze di sicurezza iraniane nei confronti dei manifestanti ha scosso i legami diplomatici tra Teheran e i leader occidentali: sabato l'Ayatollah Khamenei ha elogiato la forza paramilitare Basij del Paese per il suo ruolo nella, descrivendo i cittadini che fanno parte del movimento di protesta popolare come "rivoltosi" e "teppisti", sostenuti da forze straniere, e ha elogiato i combattenti Basij come "innocenti" protettori della nazione.