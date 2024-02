Le proposte dei partiti in tema di giovani e lo sbarco di tutti i leader su TikTok

Il Terzo Polo lancia l’ azzeramento della tassazione per i giovani fino a 25 anni.

Quando i boomer cercano di parlare ai giovani

Nell'ormai prossima tornata elettorale i nuovi elettori dellarappresentano un bacino potenziale di. Per questo i partiti sono immediatamente corsi ai ripari, scoprendo che gli utenti tra i 16 e i 24 anni abitano un mondo fatto di coreografie, di video da massimo 59 secondi, di tendenze, di cuoricini, segui, imita, posta, commenta... Insomma hanno scoperto TikTok . Non deve sorprendere, è normale che i politici cerchino di essere ovunque, perfino sui social, per veicolare le proprie proposte. E se ormai Facebook e Twitter sono piattaforme obsolete,, per parlare il linguaggio dei giovani bisogna entrare nei loro circuiti. E provare a convincere questi nuovi elettori a votare il proprio partito affrontando temi a loro cari nei programmi elettorali. Ma quali sono questi argomenti?Ma se l’obiettivo dei partiti è solo quello di, è anche vero che scrivere belle proposte non basta, bisogna anche farle conoscere al pubblico giovanile e sui mezzi di comunicazione considerati non tradizionali, per. I quali sono, mediamente, tutte persone mature, che appartengono – agli occhi dei giovani ventenni – alla cosiddetta, cioè i nati negli anni Sessanta/Settanta, gli ultimi a godere gli ultimi fuochi di passati miracoli economici che, ormai da più di vent’anni, non esistono più. Certo, quadrate legioni di spin doctor sono pronti a spiegare come si veicola meglio il messaggio, ai leader. Si pensi soltanto ai leader nazionali che costantemente vanno ada(210 mila follower) o agli approfondimenti quotidiani dicon il suo Daily Cogito (167 mila iscritti) econ il suo Breaking Italy (756 mila iscritti) su, "apprezzati da un pubblico che magari non legge i giornali, ma è disponibile a informarsi attraverso video e podcast", notava, giorni fa, il giornalista (e collega) David Allegranti, sul sito di Qnet . "La brevità e la rapidità della– seguita Allegranti – costringe i leader di partito ad attrezzarsi in fretta, forse persino a essere un po' ingenui, nei modi e anche nei contenuti". Nel 2019 Matteo Salvini sbarcò su TikTok, ma fu oggetto di molte critiche. Adesso sono arrivati anche gli altri. C’è Carlo Calenda e c’è Giuseppe Conte. Persino Silvio Berlusconi, con il primo video su TikTok.Essere ovunque, però, non è un’invenzione comunicativa di oggi., negli Stati Uniti, durante la sua presidenza, utilizzò tutti i social e le piattaforme più popolari di allora, come nel famoso video su Buzzfeed per lanciare la sua campagna sul Medicare . "Obama, celebrity simpatica e dotata di autoironia, riusciva a far parlare di sé ogni giorno”, ha detto una volta il professor Gianpietro Mazzoleni, autore insieme a Roberta Bracciale di un saggio per il Mulino dal titolo "La politica pop online. I meme e le nuove sfide della comunicazione politica". "Insomma – chiude il suo ragionamento David Allegranti -, soprattutto quando c’è una campagna elettorale. Al netto, tuttavia, dei social media usati per apparire come 'uno di noi', da usare con moderazione per non sembrare una macchietta, la domanda resta sempre una si può fare offline:”.Sesfodera una "", tutt’altro paio di maniche, invece, è per la Lega. Il Movimento 5 Stelle, in lieve ma constante crescita, gli sta alle calcagna mentre il Carroccio resta fermo, immobile sulle gambe, e nei voti. Sui social tradizionali ha perso consenso così, allo scoccare della mezzanotte, apparealla ricerca di un nuovo pubblico, più giovane, da acchiappare con messaggi elementari: "Stiamo facendo quantificare dai tecnici del Mef quanto costa rendere gratuiti i libri di testo per le scuole medie e superiori". E poi ancora: "Continuo a ragionare sulla reintroduzione della leva obbligatoria, è utile insegnare ai ragazzi a salvare vite, a curare i boschi e gli animali". Infine, niente più numero chiuso per accedere alla facoltà di medicina. Il mood è chiaro:per recuperare consenso trovandosi in difficoltà davanti a una campagna elettorale, targata Fratelli d’Italia, ficcante, tra l’istituzionale e il populismo, ma che sta portando a Meloni ottimi risultati.Ma la leader di Fratelli d’Italia non gli lascia libero il campo populista e, nello stesso tempo, cerca di introdursi nel campo moderato dove lui non ha alcuna possibilità di entrare, anche perché non ha cambiato il suo format degli ultimi quasi 10 anni:, selfie più comizio, piazza dopo piazza e ancora piazza. Solo che, tutto ciò, si è aggiunto Tik Tok. I più avveduti dei suoi gli dicono: "Matteo, ogni tanto fermati", ma niente da fare. Matteo va avanti come un treno. Nella sua testa c’è sempre Lampedusa, gli immigrati, ma anche i drogati etc. etc. etc. Non a caso, mentre, forti del loro 25% e rotti,, Salvini e Berlusconi hanno bisogno di mettere a segno dei colpi ad effetto. Specie dopo la doccia fredda dovuta ai nuovi dati targati sia Radar-SWG che Ghisleri come di diversi altri istituti. E il? Ci prova a parlare ai giovani e, specie con molte proposte a favore di tutti i(ddl Zan, ius schoale, cannabis a uso terapeutico, fine vita) del Mondo possibili e immaginabili, ma per ora, sia sui social (Letta va forte solo su Twitter, social per matusa, malissimo su tutti gli altri e, su Tik tok non ha alcune intenzione di sbarcare, almeno lui), sia nei sondaggi, dove perde ogni giorno di più.