A Milano si scierà tra i grattacieli fino al 27 novembre. Alla faccia della crisi climatica

Mentre gli scienziati annunciano l’arrivo di, con picchi fino a 30° in alcuni angoli dello Stivale, con un Natale che si annuncia particolarmente tiepido, la Cop27 di Sharm El-Sheikh costellata di tante - o troppe - parole e pochi fatti, Greta Thunberg che, stanca di fare la propria parte, sta valutando di passare il megafono, aè apparso come un’oasi nel deserto lo "",. Un’operazione di marketing messa a punto da Svizzera Turismo, in collaborazione con Trenitalia, per promuovere le località sciistiche oltreconfine. Suggestiva, non c’è che dire. Non fosse per il fatto che la faccenda del) non è una roba da salottieri ma una triste realtà con cui, che ci piaccia o no, toccherà fare i conti. Alla Milano da bere - e da sciare! - pare però importare poco che la neve (quella vera) stia stentando a cadere in vetta e che gli impianti non abbiano la benché minima idea di quando potranno provare almeno ad aprire i battenti. L’ennesimo cortocircuito italiano.Del resto, in fatto di cose terribilmente sbagliate ma magnificamente affascinanti siamo abituati a imparare dai migliori: a, gli emiratini si sono inventati Ski Dubai, lain cui è possibile sciare, fare snowboard e molte altre attività invernali. Dovesse capitarvi di fare un salto sulle rive del Golfo Persico, fatevi un giro nel gigantesco Mall of the Emirates per vederla con i vostri occhi. La versione milanese è sicuramente più parca ma, fidatevi, non s’è fatta mancare nulla. Oltre alla pista in cui sarà possibile, si potrà vivere l’emozione di immergersi in un vero e proprio villaggio montano tra igloo e chalet. Sensibilizzare grandi e piccini nei confronti degli sport invernali è indubbiamente giusto e lodevole. Promuovere mete turistiche è legittimo. Celebrare il Natale in pieno stile newyorkese come Rockefeller Center comanda è suggestivo e crea un’atmosfera unica. C’è solo da augurarsi che chi ha progettato, pensato e realizzato il villaggio di piazza Gae Aulenti sia stato così lungimirante da renderlo -in qualche modo-, attraverso una qualche innovazione tecnologica, e abbia anche dato forma a una campagna di sensibilizzazione nei confronti di un’urgenza che, citando Charles Michel nel suo intervento alla Cop27 di Sharm El-Sheikh, non è altro che “”. Perché, qualora così non fosse, Huston abbiamo molto più di un problema. “Swiss winter village” sarà. Sul sito ufficiale dell’iniziativa è già possibile prenotare una lezione gratuita. A disposizione tantae l’attrezzatura necessaria. Promuovere St. Moritz e zone limitrofe, nel cuore ultra-contemporaneo di una Milano insolitamente tiepida, con una piccola Rovaniemi in chiave vanziniana da custodire con cura e cercare di non far sciogliere prima della fine del mese, non è mai stato così energivoro. Un consiglio: prima di una discesa, fate un salto al cinema a vedere, vi sarà utile.