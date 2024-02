Cento associazioni contro l'ISS: "Così taglierete il diritto alla cura di migliaia di bambini autistici"

Sono diverse migliaia ogni anno idell’asilo nido e della scuola dell’infanzia con disturbi dello spettro autistico (ASD). Secondo l’Istat, nelle scuole dalla prima elementare alla terza media se ne conterebbero addirittura, si cui almeno un terzo in condizioni severe. Una ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità stima che nel 2018 un bambino di 7-9 anni su 74 era compreso nell’ASD, dimostrando che il fenomeno fosse a tutti gli effetti in. Sarà anche per questo che le associazioni impegnate nella tutela delle persone autistiche sono numerose e, sicuramente, battagliere, dato che insieme a due sindacati della funzione pubblica, hanno deciso didel nuovo progetto dell’Istituto Superiore di Sanità."Dal sito dell'ISS è già stata cancellata la precedente linea guida n.21 sull’autismo - fanno presente -. Ma la nuova proposta di fine 2022 è peggiore, perché esonera di fatto le aziende sanitarie locali dall’obbligo del 'trattamento intensivo precoce', decisione che rischia diper decine di migliaia di bambini con ASD". Abbiamo chiesto al professor Carlo Hanau , già docente di Programmazione e organizzazione dei servizi sociali e sanitari nelle Università di Modena e Reggio Emilia e di Bologna, nonché presidente dell'Associazione Cimadori per la ricerca italiana sulla sindrome di Down , l'autismo e il danno celebrale, quali saranno le conseguenze di questi cambiamenti. "Molti dei bambini con spettro autistico possono oggi ottenere, in considerazione della complessità della loro condizione e del forte bisogno di supporto. Ma la direzione e qualificazione del personale e la formazione dei genitori è compito delle ASL e, per ottenerle, occorre spesso rivolgersi al magistrato. La proposta di aggiornamento/peggioramento della nuova linea guida pone tutti gli interventi sullo stesso piano e consente alle ASL di, indipendentemente dalla loro maggiore o minore efficacia”. Per fermare gli effetti di un provvedimento che, a detta delle associazioni, priverebbe migliaia di bambini degli interventi che la comunità scientifica internazionale ritienead intere famiglie ed anche un risparmio futuro – in termini di assistenza - alle casse dello Stato, è stata avviata una petizione raggiungibile a questo Link